Pipa de gas choca en colonia Doctores y provoca nuevo susto en CDMX

Choque pipa de Gas No se reportaron personas lesionadas tras el incidente.

El 2025 quedó marcado por la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, situación que incluso repercutió en la legislación para la circulación de este tipo de vehículos. Ahora, un nuevo ‘susto’ ocurrió en la capital del país con el choque de una de estas unidades en la alcaldía Cuauhtémoc. El incidente no dejó heridos ni la fuga del gas que transportaba

Choque de pipa de gas en la Doctores

La mañana de este lunes 12 de enero, un accidente con una pipa de gas requirió la atención de los servicios de bomberos. El vehículo se estrelló frente a unos árboles en la esquina de Doctor Olvera con Avenida Cuauhtémoc en la colonia Doctores.

Recibimos reporte de choque en la colonia Doctores, en ⁦@AlcCuauhtemocMx. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

⁦@JefeVulcanoCova⁩ pic.twitter.com/Bh3zTR5W5t — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 12, 2026

Los servicios de bomberos acudieron al lugar para revisar la situación, donde no hubo fuga de gas ni se reportaron heridos. El conductor de la unidad resultó ileso y mencionó que el choque ocurrió debido a un problema con los frenos.

¿Qué cambios hubo con las pipas de gas tras tragedia en Iztapalapa?

Tras el trágico accidente de la pipa de gas LP que volcó y explotó bajo el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, en septiembre de 2025, las autoridades de la Ciudad de México implementaron cambios importantes al reglamento de tránsito para regular de forma más estricta la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas, incluyendo pipas de gas.

Las nuevas disposiciones establecen límites de velocidad más bajos (máximo 30 km/h para estos camiones), sanciones elevadas de hasta casi 68 000 pesos por infringir rutas, horarios o señalización, y restricciones de circulación por horario y tipo de vialidad.

Vehículos con grandes capacidades de carga (más de 20 000 litros) solo pueden transitar en horarios nocturnos, y se prohíbe su paso por ciertas vías de acceso controlado salvo excepciones. Además, se contempla la creación de licencias especiales para conductores de transporte de materiales peligrosos y la instalación de radares y operativos para reforzar la vigilancia.

También se reforzaron los requisitos de control y seguridad: ahora se presta mayor atención a las inspecciones de mantenimiento y cumplimiento de obligaciones de las unidades que transportan gas, con proyectos para que vehículos cuenten con controles de velocidad y monitoreo GPS obligatorio, así como verificaciones regulares de su condición física y de seguridad, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes similares.