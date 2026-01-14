Caen Damaris y Brenda de “Los Pepes”, narcomenudistas en Iztapalapa

Detenida Manuela Damaris Gradados Castillo. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Manuela Damaris Granados Castillo de 31 años y a Brenda Yoselin Roldán Rivera de 25 años de edad, integrantes del grupo delictivo “Los Pepes”, dedicadas al narcomenudeo y extorsión de comerciantes ambulantes y locatarios en la alcaldía Iztapalapa.

En la avenida Reforma, de la colonia San Lorenzo, agentes observaron a dos mujeres a un costado de una motoneta color rosa, de la cual extraían pequeños envoltorios transparentes del compartimento y los colocaban en una bolsa.

Detenida Brenda Yoselin Roldán Rivera. (SSC)

Los policías se aproximaron a ellas pero intentaron escapar, subieron a la motoneta y emprendieron la huida, sin embargo, luego de una persecución las interceptaron a la altura de la calle Abedules, en la misma colonia.

Una vez que las revisaron, les hallaron 43 bolsitas con cierre hermético con cocaína, 12 envoltorios con marihuana y dinero en efectivo.

Ya en el Ministerio Público, se supo que Manuela Damaris se encuentra relacionada con una carpeta de investigación activa iniciada en el año 2025 por el delito de extorsión.