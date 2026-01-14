Denuncian a estafadores que se hacían pasar por miembros de Morena y robar cuentas del bienestar

Personas estafan con chalecos de Morena Cerca de los bancos del bienestar o directamente en las casas,personal falso pide datos personales de beneficiarios de la institución

Haciéndose pasar por supuestos trabajadores ligados al partido Morena y a programas sociales, Jocelyn López y Rogelio López fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de engañar a personas para obtener datos de cuentas del Banco del Bienestar y robarles dinero.

Los estafadores operaban frente a los bancos

De acuerdo con la información, ambos utilizaban chalecos con colores alusivos y se colocaban afuera de sucursales bancarias para aparentar ser personal oficial, desde ahí, abordaban a la gente con el argumento de que estaban realizando un “censo” o verificación de apoyos del bienestar.

Bajo ese pretexto, solicitaban información bancaria a las personas, incluyendo datos sensibles, que posteriormente usaban para cometer robos de dinero de las cuentas.

Aumento en los fraudes por personas que se hacen pasar por alguna institución o banco

Las autoridades han advertido que este tipo de engaños no es un hecho aislado. En distintos puntos del país se han detectado estafadores que se hacen pasar por programas sociales o instituciones bancarias para obtener datos personales y financieros.

En varios de estos casos, los delincuentes promocionan supuestos apoyos o créditos del Banco del Bienestar que en realidad no existen, con el objetivo de convencer a las víctimas de compartir información como números de cuenta, NIP u otros datos, lo que después deriva en el vaciado de cuentas o en robos de identidad.

El Banco del Bienestar ha sido claro en sus llamados a la población: no solicita datos bancarios por redes sociales, llamadas telefónicas ni mensajes, ni ofrece créditos por esos medios. Los registros y trámites oficiales, ha reiterado, solo se realizan en módulos autorizados o a través de canales oficiales del gobierno.

El modus operandi de los estafadores: aparentar confianza

Este tipo de estafa se basa en la suplantación de identidad con una imagen creíble. Los estafadores suelen imitar logotipos, colores o prendas del supuesto organismo para generar confianza. También se presentan como “enlaces” de programas sociales en la vía pública o a las afueras de bancos.

Una vez que ganan la confianza de la víctima, piden datos personales o bancarios con excusas como “registro”, “verificación” o “apoyo”, información que después es utilizada para cometer fraudes financieros.

Especialistas y autoridades identifican estas prácticas como fraude por suplantación de identidad o “phishing humano”, una modalidad que también es común en estafas digitales.

La SSC y otras corporaciones policiacas han realizado detenciones relacionadas con fraudes de este tipo, desde personas que pedían dinero a cambio de supuesta inclusión en programas sociales, hasta casos de manipulación de tarjetas y fraudes bancarios.

El caso de Jocelyn López y Rogelio López se suma a un contexto de estafas financieras activas, donde los delincuentes aprovechan la confianza en programas sociales e instituciones públicas para engañar a la población.