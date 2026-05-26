Estado de México entrega obras de rehabilitación vial en Zona Industrial de Toluca

El Gobierno del Estado de México entregó las obras de rehabilitación urbana realizadas en las vialidades Leonardo da Vinci e Independencia, ubicadas en la Zona Industrial de Toluca, con una inversión superior a 61 millones de pesos.

Los trabajos beneficiarán a más de 278 mil personas y forman parte de la estrategia Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, orientada al mejoramiento de la movilidad, conectividad y seguridad urbana.

La gobernadora Delfina Gómez señaló que ambas vialidades son puntos estratégicos para la actividad industrial, logística y comercial de la capital mexiquense, además de ser utilizadas diariamente por trabajadores, comerciantes y habitantes de la zona.

Estado de México entrega obras de rehabilitación vial en Zona Industrial de Toluca

Según información de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), el proyecto generó 5 mil 506 empleos directos e indirectos

Las obras incluyeron rehabilitación y reconstrucción de carpeta asfáltica, colocación de concreto hidráulico en cruceros, renovación y construcción de banquetas y guarniciones, así como instalación de alumbrado público con luminarias solares, señalización vial, cámaras de videovigilancia enlazadas al Centro de Mando municipal, mobiliario urbano y mejoramiento de áreas verdes.

El titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, informó que la intervención forma parte de un conjunto de proyectos de infraestructura en el Valle de Toluca, entre los que se encuentran trabajos en el bulevar Miguel Alemán Valdés, la avenida José López Portillo y la vialidad Alfredo del Mazo.