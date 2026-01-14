Recuperan espacio público en Bosques de Aragón para mejorar seguridad y entorno urbano

Como parte de las acciones para la recuperación y mejora de espacios públicos, autoridades municipales llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en un área ubicada sobre la calle Ferrocarriles A, entre avenida Taxímetros y Boulevard Bosques de las Naciones, en la colonia Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Las labores fueron realizadas de manera coordinada por personal de la Subdirección de Servicios Públicos, en conjunto con trabajadores de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, además de la participación activa de vecinas y vecinos de la zona, quienes se sumaron a las tareas para dignificar este espacio que durante algún tiempo presentó acumulación de basura y objetos en desuso.

De acuerdo con información oficial, uno de los principales objetivos de esta jornada fue desocupar el área pública y retirar residuos que afectaban la imagen urbana y representaban un riesgo para la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona. Durante los trabajos se recolectaron desechos sólidos, muebles abandonados y diversos objetos que impedían el uso adecuado del espacio.

Además de la limpieza general, se realizaron reparaciones en el sistema de alumbrado público, lo que permitirá contar con una mejor iluminación durante la noche. Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de la estrategia de creación de Senderos Seguros, cuyo propósito es brindar mayor visibilidad y condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

Vecinas y vecinos del lugar destacaron la importancia de estas acciones, ya que la acumulación de basura y la falta de iluminación generaban preocupación, especialmente durante las noches. Con la intervención, el espacio recuperado ofrece ahora mejores condiciones para el tránsito y contribuye a un entorno más ordenado y limpio.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de trabajos forman parte de un programa permanente de recuperación de espacios públicos en distintas colonias de Nezahualcóyotl, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la convivencia comunitaria y prevenir situaciones de riesgo.

Asimismo, se destacó la colaboración ciudadana como un elemento fundamental para el éxito de estas acciones. La participación de las y los vecinos permitió agilizar los trabajos y reforzó el sentido de corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan entornos más seguros, limpios y funcionales, e hizo un llamado a la ciudadanía para conservar los espacios recuperados y evitar el abandono de basura o residuos en la vía pública.

Finalmente, se informó que estas labores se realizan bajo el lema “Por Amor a Neza”, como parte de una política pública orientada a mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en beneficio de quienes viven y transitan en el municipio.