Supervisan Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum construcción del CBTIS 295 en Ecatepec

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez examinaron avances del nuevo CBTIS No. 295 en Ecatepec

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisaron la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 295 en Ecatepec, donde también entregaron tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina”.

La funcionaria estatal resaltó la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la relevancia de acercar oportunidades educativas a las juventudes mexiquenses, especialmente en zonas de alta demanda escolar.

A su vez, la mandataria federal señaló que la Beca Universal “Rita Cetina” es una política pública del Gobierno de México orientada a garantizar el derecho a la educación, mediante apoyos directos a familias con hijas e hijos que cursan la secundaria en escuelas públicas.

El nuevo plantel de educación media superior cuenta con un avance físico del 91 por ciento y dispone la inversión federal cercana a 50 millones de pesos para su construcción y 17.3 millones de pesos para su equipamiento, lo que permitirá ofrecer aulas, laboratorios, talleres especializados y espacios deportivos.

Los gobiernos federal y mexiquense reiteraron su disposición de trabajar de manera conjunta, a fin de contribuir al acceso a la educación y al bienestar de las familias mexiquenses.

