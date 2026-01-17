Oposición alerta que PGD minimiza la seguridad en CDMX; destina el 2% de su contenido al tema

Cárteles y grupos delictivos en la CDMX y Edomex |imagen de archico| (Rashide Frias/Cuartoscuro)

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, Olivia Garza, advirtió que el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México minimiza el problema de la inseguridad ya que destina sólo el 2% de su contenido a la seguridad ciudadana, pese a que es una de las principales preocupaciones de los capitalinos.

La diputada panista informó que el eje denominado “Territorio de Paz y Seguridad Ciudadana” se desarrolla en sólo 14 páginas de las 505 que integran el Plan General, Olivia Garza aseguró que eso refleja una falta de visión y de compromiso por parte del Gobierno capitalino con la realidad que se vive en colonias y barrios de la ciudad.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del INEGI del tercer trimestre de 2025, en la Ciudad de México, en Iztapalapa: el 75% de los habitantes se sienten inseguros; en Gustavo A. Madero el 69%, en Xochimilco el 68% y en Tlalpan el 64%, sólo por mencionar algunas de las 16 alcaldías.

“No se puede planear el futuro de la Ciudad ignorando el problema que más preocupación le genera a la gente: su seguridad y la de su familia. La seguridad no puede tratarse como un asunto accesorio cuando es una urgencia, entonces aquí nace la pregunta ¿en dónde está la transversalidad del PGD?”, sostuvo.

La panista alertó que el diagnóstico del PGD es incompleto y poco realista, ya que omite fenómenos fundamentales como la delincuencia organizada, la corrupción y la debilidad institucional, factores que impactan directamente en la violencia, la economía y el tejido social de la capital.

PGD se enfoca en atención a las causas

Criticó que el PGD tiene una estrategia basada casi exclusivamente en la “atención a las causas”, un enfoque que, incluso a nivel nacional, ha demostrado ser insuficiente para reducir la incidencia delictiva y devolver la tranquilidad a la población.

“El Plan General está planteando un proyecto a 20 años, pero en esa proyección se considera a una ciudad donde no hay ejecuciones a plena luz del día, extorsiones, robos, tráfico de drogas. Ponen la inseguridad como un tema secundario y solo dicen que se atenderán las causas, eso no es Planeación”.

Advirtió que el PGD prácticamente ignora al sistema de justicia al no establecer estrategias claras para combatir la impunidad, fortalecer la persecución del delito, actualizar el marco normativo ni atender la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

“Un plan que no habla de justicia, investigación ni combate a la impunidad es un plan que normaliza la violencia”, señaló.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a revisar y corregir el PGD antes de su aprobación, para que la seguridad ciudadana sea un eje central, con diagnósticos completos, metas claras y acciones medibles.

“La Ciudad de México no necesita un documento extenso, necesita un plan que responda a la realidad. Y hoy, en materia de seguridad, el PGD le está dando la espalda a la ciudadanía”.