Paseo Tollocan registra 80% de avance en rehabilitación de 28 km

Los trabajos de rehabilitación de 28 kilómetros de Paseo Tollocan, en Toluca, registran un avance de 80 por ciento, con una inversión de 156 millones de pesos, informó el Gobierno del Estado de México.

El proyecto contempla la renovación de la carpeta asfáltica en carriles centrales y laterales de ambos sentidos, en el tramo que va del puente ubicado sobre la vía Adolfo López Mateos hasta las Torres Bicentenario. De acuerdo con la administración estatal, las obras beneficiarán a alrededor de un millón 600 mil habitantes del Valle de Toluca.

Las labores forman parte de la estrategia denominada “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, mediante la cual el gobierno estatal realiza acciones de rehabilitación de vialidades.

Jesús Mejía Gómez, ingeniero residente de la obra, perteneciente a la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que los trabajos incluyen fresado, renivelación de registros, construcción de muros, colocación de señalamientos y restitución de la carpeta asfáltica.

Detalló que el material se traslada desde la planta a temperaturas de entre 150 y 160 grados centígrados y se extiende en la vialidad aproximadamente a 140 grados, como parte de los procedimientos de control de calidad.

La intervención se realiza en distintos horarios para atender los carriles centrales y laterales. En los primeros, las labores se desarrollan de las 8:00 a las 18:00 horas, mientras que en los laterales se llevan a cabo de las 22:00 a las 5:00 horas.

Mejía Gómez señaló que Paseo Tollocan es una de las principales vialidades de la capital mexiquense, debido al volumen de vehículos que circulan diariamente por ella, por lo que la rehabilitación busca mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para los automovilistas.