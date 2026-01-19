Rehabilitan la Plaza Municipal de Jilotzingo en el Edomex

Rehabilitación de la Plaza Municipal de Jilotzingo Edomex

El Gobierno del Estado de México entregó el mejoramiento de la Plaza Municipal “Santa Ana” en Jilotzingo, proyecto en el que se invirtieron 17.1 millones de pesos y beneficiará a más de ocho mil habitantes de la región.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, explicó que la obra destaca por la construcción de la plaza en el primer nivel del área, la cual se utilizó cimentación de concreto armado con perfiles de acero y placas de conexión con losa de lámina galvanizada. Con este diseño se aprovechó el espacio para habilitar un estacionamiento techado en la parte baja.

En el espacio rehabilitado se construyeron rampas, colocaron barandales que proporcionan seguridad y facilitan la movilidad de los vecinos; además de iluminación solar tipo LED que mejora la visibilidad; mobiliario urbano como nuevas bancas, y una asta bandera completamente renovada, que resalta la identidad del lugar.

