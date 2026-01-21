Niños de Tláhuac en riesgo por concentración de flúor en el agua

Niña bebiendo agua

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, reveló que el agua potable de la alcaldía Tláhuac presenta niveles de flúor que superan los valores recomendados para la población infantil, lo que podría representar un riesgo para la salud, particularmente para las infancias.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Oral Research, analizó muestras de agua potable de 24 colonias de la demarcación, divididas en zonas norte, centro y sur. Los resultados muestran una concentración promedio de fluoruro de 0.700 mg/L, con valores que alcanzan hasta 0.934 mg/L, superando el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 0.7 mg/L.

Zona Norte

Nombre de la colonia Mínimo Máximo Media DE* IC 95% Inferior IC 95% Superior Nopalera 0.714 0.750 0.731 0.01808 0.686 0.776 Santa Ana sur 0.588 0.623 0.608 0.01818 0.563 0.653 Agrícola metropolitana 0.647 0.739 0.701 0.04804 0.582 0.820 Ampl. Los Olivos 0.581 0.653 0.607 0.03970 0.509 0.706 Miguel Hidalgo 0.679 0.795 0.732 0.05864 0.586 0.878 Villa Centroamericana 0.604 0.619 0.612 0.00751 0.593 0.630 Colonia del Mar 0.539 0.554 0.546 0.00755 0.527 0.565 Colonia Los Olivos 0.594 0.606 0.601 0.00611 0.585 0.616

Zona central

Nombre de la Colonia Mínimo Máximo Media DE* IC 95% Inferior IC 95% Superior Barrio la Asunción 0.739 0.755 0.744 0.00924 0.721 0.767 Barrio San Juan 0.765 0.795 0.775 0.01732 0.732 0.818 Barrio la Guadalupe SPT 0.616 0.732 0.680 0.05903 0.534 0.827 Guadalupe Tlaltenco 0.803 0.827 0.815 0.01201 0.785 0.845 Amp. López Portillo 0.778 0.792 0.787 0.00808 0.767 0.807 Colonia Triángulo 0.800 0.857 0.834 0.03005 0.759 0.909 Ampl. Selene 0.697 0.717 0.709 0.01079 0.683 0.736 Santiago Centro 0.896 0.934 0.919 0.02022 0.869 0.969

Zona sur

Nombre de la colonia Mínimo Máximo Media DE* IC 95% Inferior IC 95% Superior Barrio San Bartolomé 0.583 0.621 0.596 0.02139 0.543 0.649 La lupita 0.618 0.632 0.623 0.00757 0.605 0.642 El Rosario 0.722 0.752 0.742 0.01732 0.699 0.785 Francisco Villa 0.686 0.737 0.719 0.02862 0.648 0.790 Barrio Los Reyes 0.722 0.778 0.758 0.03099 0.681 0.835 Barrio San Agustín PSJ 0.602 0.645 0.628 0.02268 0.571 0.684 Barrio Santa Cruz 0.686 0.760 0.730 0.03894 0.633 0.827 Barrio San Miguel PSAM 0.564 0.642 0.601 0.03911 0.504 0.698

*DE: Desviación Estándar

Riesgo mayor en niñas y niños

El estudio advierte que, si bien los niveles detectados no representan un riesgo significativo para personas adultas, en el caso de los menores de edad el panorama es distinto.

El análisis de riesgo que fue realizado con el modelo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA),arrojó que el índice de peligro (HQ) en niños supera el valor seguro, lo que indica una alta probabilidad de desarrollar fluorosis dental y otros efectos adversos.

La fluorosis es una alteración del esmalte dental causada por la ingesta excesiva de flúor durante el desarrollo de los dientes. En casos más severos, puede generar manchas permanentes, debilitamiento del esmalte e incluso afectar el desarrollo óseo.

La zona más afectada

De acuerdo con el estudio, la zona centro de Tláhuac presentó las concentraciones más elevadas de flúor, seguida por la zona norte. Algunas colonias superaron de forma constante el límite recomendado, lo que preocupa a los especialistas debido a la alta densidad poblacional infantil en estas áreas.

Los investigadores señalaron que el problema podría estar relacionado con:

La profundidad de los pozos de extracción de agua

Las características geológicas del suelo

El uso continuo de agua subterránea

La combinación con otras fuentes de flúor

Un riesgo acumulativo

El estudio subraya que el riesgo no proviene únicamente del agua potable, sino de la exposición acumulada, ya que el flúor también está presente en:

Sal fluorurada

Bebidas procesadas

Pasta dental y enjuagues bucales

Esto incrementa la probabilidad de efectos adversos, especialmente en menores de cinco años, que es la etapa clave del desarrollo dental y óseo.

Llamado a la prevención

Los autores recomiendan tomar acciones, especialmente:

Monitoreo constante del agua potable

Regulación estricta del uso de flúor

Campañas informativas dirigidas a padres y escuelas

Evaluación de otras fuentes de exposición

Revisión del uso de sal fluorurada en zonas con altos niveles naturales

También destacan la necesidad de ampliar este tipo de estudios a otras alcaldías de la Ciudad de México para identificar posibles riesgos similares.