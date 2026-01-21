Metrópoli

Investigadores de la UAM alertan por riesgos óseos en infantes

Niños de Tláhuac en riesgo por concentración de flúor en el agua

Por Tamara Ramírez Villegas
Niña bebiendo agua

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, reveló que el agua potable de la alcaldía Tláhuac presenta niveles de flúor que superan los valores recomendados para la población infantil, lo que podría representar un riesgo para la salud, particularmente para las infancias.

La investigación, publicada en la revista científica Journal of Oral Research, analizó muestras de agua potable de 24 colonias de la demarcación, divididas en zonas norte, centro y sur. Los resultados muestran una concentración promedio de fluoruro de 0.700 mg/L, con valores que alcanzan hasta 0.934 mg/L, superando el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 0.7 mg/L.

Zona Norte

Nombre de la coloniaMínimoMáximoMediaDE*IC 95% InferiorIC 95% Superior
Nopalera0.7140.7500.7310.018080.6860.776
Santa Ana sur0.5880.6230.6080.018180.5630.653
Agrícola metropolitana0.6470.7390.7010.048040.5820.820
Ampl. Los Olivos0.5810.6530.6070.039700.5090.706
Miguel Hidalgo0.6790.7950.7320.058640.5860.878
Villa Centroamericana0.6040.6190.6120.007510.5930.630
Colonia del Mar0.5390.5540.5460.007550.5270.565
Colonia Los Olivos0.5940.6060.6010.006110.5850.616

Zona central

Nombre de la ColoniaMínimoMáximoMediaDE*IC 95% InferiorIC 95% Superior
Barrio la Asunción0.7390.7550.7440.009240.7210.767
Barrio San Juan0.7650.7950.7750.017320.7320.818
Barrio la Guadalupe SPT0.6160.7320.6800.059030.5340.827
Guadalupe Tlaltenco0.8030.8270.8150.012010.7850.845
Amp. López Portillo0.7780.7920.7870.008080.7670.807
Colonia Triángulo0.8000.8570.8340.030050.7590.909
Ampl. Selene0.6970.7170.7090.010790.6830.736
Santiago Centro0.8960.9340.9190.020220.8690.969

Zona sur

Nombre de la coloniaMínimoMáximoMediaDE*IC 95% InferiorIC 95% Superior
Barrio San Bartolomé0.5830.6210.5960.021390.5430.649
La lupita0.6180.6320.6230.007570.6050.642
El Rosario0.7220.7520.7420.017320.6990.785
Francisco Villa0.6860.7370.7190.028620.6480.790
Barrio Los Reyes0.7220.7780.7580.030990.6810.835
Barrio San Agustín PSJ0.6020.6450.6280.022680.5710.684
Barrio Santa Cruz0.6860.7600.7300.038940.6330.827
Barrio San Miguel PSAM0.5640.6420.6010.039110.5040.698

*DE: Desviación Estándar

Riesgo mayor en niñas y niños

El estudio advierte que, si bien los niveles detectados no representan un riesgo significativo para personas adultas, en el caso de los menores de edad el panorama es distinto.

El análisis de riesgo que fue realizado con el modelo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA),arrojó que el índice de peligro (HQ) en niños supera el valor seguro, lo que indica una alta probabilidad de desarrollar fluorosis dental y otros efectos adversos.

La fluorosis es una alteración del esmalte dental causada por la ingesta excesiva de flúor durante el desarrollo de los dientes. En casos más severos, puede generar manchas permanentes, debilitamiento del esmalte e incluso afectar el desarrollo óseo.

La zona más afectada

De acuerdo con el estudio, la zona centro de Tláhuac presentó las concentraciones más elevadas de flúor, seguida por la zona norte. Algunas colonias superaron de forma constante el límite recomendado, lo que preocupa a los especialistas debido a la alta densidad poblacional infantil en estas áreas.

Los investigadores señalaron que el problema podría estar relacionado con:

  • La profundidad de los pozos de extracción de agua
  • Las características geológicas del suelo
  • El uso continuo de agua subterránea
  • La combinación con otras fuentes de flúor

Un riesgo acumulativo

El estudio subraya que el riesgo no proviene únicamente del agua potable, sino de la exposición acumulada, ya que el flúor también está presente en:

  • Sal fluorurada
  • Bebidas procesadas
  • Pasta dental y enjuagues bucales

Esto incrementa la probabilidad de efectos adversos, especialmente en menores de cinco años, que es la etapa clave del desarrollo dental y óseo.

Llamado a la prevención

Los autores recomiendan tomar acciones, especialmente:

  • Monitoreo constante del agua potable
  • Regulación estricta del uso de flúor
  • Campañas informativas dirigidas a padres y escuelas
  • Evaluación de otras fuentes de exposición
  • Revisión del uso de sal fluorurada en zonas con altos niveles naturales

También destacan la necesidad de ampliar este tipo de estudios a otras alcaldías de la Ciudad de México para identificar posibles riesgos similares.

