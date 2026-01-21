Un total de 171 perros rescatados del Refugio Franciscano permanecen en estado delicado

Lomitos rescatados del Refugio Franciscano, ubicados en el Deportivo Galeana en GAM

Un total de 171 perros rescatados del refugio Franciscano se encuentran en estado delicado de salud, informó el Gobierno de la Ciudad de México al presentar un balance sanitario de los 858 animales asegurados como parte de una investigación ministerial por presunto maltrato animal.

Al comenzar el informe, las autoridades capitalinas detallaron que el rescate se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial derivada de una carpeta de investigación iniciada el 12 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), las diligencias permitieron documentar condiciones consideradas incompatibles con la vida y el bienestar de los animales.

La titular de Sedema, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que durante las inspecciones se identificaron espacios con pisos permanentemente húmedos cubiertos de heces y orina, ausencia de limpieza, presencia de plagas, alimento en mal estado y restos de animales mezclados con la comida.

También se constató hacinamiento severo, falta de atención médico-veterinaria, desnutrición avanzada, enfermedades no tratadas, uso de medicamentos caducos y cuadros de estrés crónico.

Con base en estos hallazgos, un juez de distrito ordenó la puesta a salvo de los animales. Álvarez Icaza precisó que los procesos legales relacionados con el caso, incluidos diversos amparos, continúan en trámite y no han concluido.

Tras el aseguramiento, los perros fueron trasladados a tres espacios de resguardo temporal habilitados por el gobierno capitalino.

Un total de 304 animales fueron llevados a un centro en la zona del Ajusco; 183 permanecen en la Utopía en construcción del Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero; y 371 se encuentran bajo custodia de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades informaron que el próximo viernes 23 de enero los perros alojados en la Utopía GAM serán trasladados de manera temporal a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal.

La secretaria del Medio Ambiente indicó que desde el momento del rescate se puso en marcha un esquema de atención integral basado en personal especializado, infraestructura adecuada y vigilancia permanente. Actualmente, más de 60 médicos veterinarios de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México participan en la atención continua de los animales.

Según la información oficial, todos los perros cuentan con acceso permanente a agua y alimento, así como con camas, bebederos, platos, juguetes y collares de identificación. Cada animal tiene un expediente clínico individual para dar seguimiento a su evolución médica y a su estado físico y emocional.

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, presentó un balance sanitario del conjunto de animales rescatados. Detalló que del total, 361 son machos y 497 hembras; cuatro son cachorros, 595 adultos y 259 geriátricos. En cuanto a su tamaño, 72 son de talla chica, 593 de talla mediana y 193 de talla grande.

El diagnóstico general indica que 49 perros se encuentran en estado estable, 638 en condición regular y 171 en estado delicado, estos últimos bajo atención prioritaria.

También informó que se han detectado enfermedades nutricionales en el 62 por ciento de los casos, padecimientos bucodentales en el 75 por ciento, afecciones dermatológicas en el 30 por ciento, problemas respiratorios en el 5 por ciento, cardiopatías en el 10 por ciento y tumoraciones en el 4 por ciento.

Debido a la gravedad de algunos cuadros clínicos, 30 perros fueron canalizados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para recibir atención especializada. De ese grupo, nueve ya fueron dados de alta médica, mientras que el resto continúa bajo observación.

Las autoridades confirmaron que, pese a la atención brindada, se han registrado seis fallecimientos como consecuencia del deterioro avanzado en el que fueron encontrados los animales. Indicaron que los decesos ocurrieron a pesar de los esfuerzos del personal médico y de bienestar animal.

En materia de transparencia, Sedema informó que el censo de los perros fue elaborado por el propio gobierno capitalino y que se trabaja en el desarrollo de un micrositio donde la ciudadanía podrá consultar las características físicas de cada animal.

Además, se dio a conocer que la jefa de Gobierno envió al Congreso local un planteamiento para impulsar la creación de un padrón de espacios de resguardo animal, con información verificable y actualizada.

Finalmente, sobre los restos óseos localizados en el inmueble de Cuajimalpa, el gobierno capitalino señaló que estos permanecen bajo análisis pericial por parte de la Fiscalía General de Justicia. Los resultados, indicaron, se harán públicos una vez que concluyan los dictámenes correspondientes.