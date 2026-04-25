Más de 800 corredores participan en carrera nocturna en Naucalpan

Con gran participación ciudadana, más de 800 corredoras y corredores se dieron cita en el Parque Naucalli para formar parte de la tercera Carrera Nocturna conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, un evento que combinó deporte, convivencia y sentido de comunidad.

La actividad fue organizada por el gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, a través de instancias deportivas y sociales, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y promover estilos de vida saludables.

Durante la jornada, familias completas, jóvenes y adultos recorrieron un circuito de tres kilómetros en un ambiente seguro y lleno de entusiasmo. La carrera no solo representó un reto físico para los participantes, sino también un espacio de encuentro que resaltó valores como la igualdad, la inclusión y el trabajo en equipo.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos contribuyen al fortalecimiento del tejido social, al generar espacios donde la comunidad puede convivir de manera sana y activa. Además, subrayaron la importancia de impulsar actividades deportivas que también tengan un significado social, en este caso, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A lo largo del recorrido, los asistentes mostraron energía y compromiso, iluminando la noche con su participación. Cada paso, coincidieron organizadores, simbolizó no solo un logro personal, sino también un mensaje colectivo sobre la importancia de la unión comunitaria.

Al finalizar la carrera, los participantes cruzaron la meta entre aplausos y recibieron una medalla como reconocimiento a su esfuerzo, así como la satisfacción de haber sido parte de una actividad que dejó una huella positiva en el municipio.

El gobierno local reiteró que continuará promoviendo este tipo de iniciativas que buscan fortalecer la convivencia social y brindar espacios seguros y dignos para la ciudadanía. Asimismo, se destacó que el deporte es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y fomentar la integración entre los habitantes.