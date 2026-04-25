Realizan jornada de convivencia familiar por el Día del Niño en Coyoacán

Celebran a la niñez en Coyoacán

Con el objetivo de fortalecer el tejido social en la alcaldía Coyoacán, se llevó a cabo una jornada de actividades recreativas en el marco de las celebraciones por el Día de la Niñez.

Durante el encuentro, niñas, niños y padres de familia participaron en juegos y dinámicas orientadas a la integración comunitaria.

El evento contó con la participación de Faruk Miguel Take, representante de Morena, quien acudió a invitación de los residentes de la zona. Ahí sostuvo un diálogo con los asistentes para recopilar peticiones y propuestas ciudadanas enfocadas en las necesidades actuales de las colonias locales.

Miguel Take —quien se ha desempeñado anteriormente como asesor legislativo y tiene formación en Derecho Constitucional por la UNAM— señaló que estas jornadas de proximidad permiten integrar una agenda de trabajo basada en la realidad de los barrios y pueblos de Coyoacán. Subrayó que el seguimiento a peticiones ciudadanas es fundamental para articular soluciones eficaces de la mano con las autoridades correspondientes.

Finalmente, vecinos de la demarcación destacaron la importancia de estas iniciativas para la convivencia familiar. Por su parte, el representante morenista concluyó que estas jornadas buscan mantener un contacto directo con la ciudadanía y atender las demandas sociales de la alcaldía mediante un canal de escucha permanente.