Doble Hoy No Circula este domingo 26 de abril por contingencia ambiental en CDMX

Hoy No Circula CDMX: qué autos descansan y quiénes sí pueden circular

La Ciudad de México amaneció bajo una condición alarmante respecto a la calidad del aire: los niveles de ozono han obligado a activar la Fase 1 de contingencia ambiental, una medida que llega acompañada de un Doble Hoy No Circula para este domingo 26 de abril de 2026.

Este episodio se detono tras la mezcla de altas temperaturas, radiación solar intensa y poco viento, convirtiendo al Valle de México en un cúmulo de contaminantes.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en CDMX?

La activación de la Fase 1 de contingencia ambiental ocurre cuando los niveles de contaminación rebasan los límites seguros. En esta ocasión, el protagonista es el ozono, que alcanzó concentraciones elevadas en distintas zonas del Valle de México.

Este gas no es emitido directamente, sino que se forma cuando contaminantes reaccionan con la luz solar.

Además, las autoridades buscan reducir riesgos a la salud, especialmente problemas respiratorios, que se intensifican en días como este.

Doble Hoy No Circula: autos que no podrán salir

La medida estrella de esta contingencia es el Doble Hoy No Circula domingo 26 de abril, que restringe la circulación en un horario de 05:00 am a 10:00 pm horas.

Vehículos que NO circulan

Autos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 terminación 2, 4, 6, 8 y 0

terminación Autos con holograma 0 y 00 , engomado amarillo, placas 5 o 6

, engomado amarillo, placas Vehículos sin holograma, foráneos, autos antiguos, de demostración o con pase turístico

Vehículos que SÍ circulan

Eléctricos e híbridos

Transporte de emergencia

Servicios esenciales

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

Las autoridades también sugieren modificar el ritmo del día:

Cuida tu salud

Evitar actividades al aire libre entre 1:00 pm y 7:00 pm

Reducir ejercicio intenso en exteriores

Mantenerse hidratado

Pequeños cambios que suman

Compartir auto o usar transporte público

Evitar el uso de aerosoles

Posponer actividades que generen contaminantes

Porque en días así, respirar profundo no siempre es buena idea.

¿Cuándo se levanta la contingencia?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis evalúa constantemente la calidad del aire. Si los niveles bajan, la contingencia se suspende. Si no, las restricciones continúan.