Contingencia ambiental CDMX 2026: ¿a qué hora termina y qué pasará con el Doble Hoy No Circula?

Desde siempre, el programa Doble Hoy No Circula, que acompaña la contingencia ambiental, tiene un horario definido. Para este episodio, las restricciones vehiculares están activas de 5:00 a 22:00 horas del domingo 26 de abril de 2026. Sin embargo, la contingencia podría levantarse antes si mejora la calidad del aire.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 debido a altos niveles de ozono, que alcanzaron hasta 163 partes por billón, una cifra que coloca la calidad del aire en categoría “muy mala”.

Detrás de estos contaminantes hay varios factores:

Altas temperaturas

Radiación solar intensa

Poco viento (lo que impide que los contaminantes se dispersen)

¿Qué autos no circulan por la contingencia ambiental?

Con la contingencia ambiental CDMX, el Doble Hoy No Circula aplica así:

Vehículos restringidos

Autos con holograma 2

Holograma 1 con placas terminación 2, 4, 6, 8 y 0

Holograma 0 y 00 con engomado amarillo y terminación 5 o 6

Además, hay restricciones específicas para transporte de carga y algunas unidades de servicio.

¿Cuándo podrían levantar la contingencia ambiental?

Hasta el momento, la contingencia ambiental en CDMX no tiene una hora fija de finalización. Su duración depende de un factor clave: la calidad del aire. Las autoridades monitorean constantemente los niveles de ozono y son ellas quienes determinan cuándo se levanta la medida.

La contingencia ambiental se evalúa varias veces al día. Normalmente, hay reportes en la mañana, tarde y noche, y si los niveles de contaminación bajan lo suficiente, la medida puede suspenderse incluso el mismo día.

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

Como parte de las recomendaciones de las autoridades, se menciona que la población debe:

Evitar actividades al aire libre en horas pico

No hacer ejercicio intenso en exteriores

Reducir el uso del automóvil

Mantenerse informado con reportes oficiales

Así que ya lo sabes, la contingencia ambiental en CDMX termina hasta que el aire mejora. Pero el Doble Hoy No Circula sí lo tiene, y marca el frena la movilidad hasta las 10:00 pm del día en que se aplica.