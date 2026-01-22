Caen 4 de La Unión Tepito dirigidos por “El Gregory” en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y GAM

Detenidos Miembros de facción de "La Unión Tepito" detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Adoreni San Juan Jacobo, Estela Hernández González, Rogelio García Espinoza de 33 años y a Natali Amillali San Juan Coral, miembros de una célula delictiva dedicada a la compra-venta y distribución de drogas vinculada a la organización “La Unión Tepito”.

Esta facción es liderada por Gregory Joel Pichardo Moreno alias “El Gregory y/o El J y/o Carnal”, con zona de operaciones en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Las Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que estas detenciones ocurrieron en atención a distintas denuncias, las cuales señalaban que, en diversas viviendas ubicadas en dichas alcaldías se almacenaban y distribuían drogas.

La primera intervención fue en la calle A. Zimbrón, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco, donde los agentes decomisaron 101 dosis de marihuana, 100 de cocaína y 95 de crystal, además detuvieron a Adoreni San Juan y a Estela Hernández.

El segundo cateo se llevó en la calle Norte 76-A, colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron 186 dosis de metanfetamina, 96 de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia, 101 bolsitas con hierba verde seca y 130 gramos de la misma hierba a granel; además detuvieron a Rogelio García y Natali San Juan.

Las últimas intervenciones se llevaron a cabo en dos inmuebles localizados en la calle Aluminio, de las colonias Popular Rastro y Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, los uniformados aseguraron, en ambos predios, 147 dosis de metanfetamina, 194 de marihuana y 96 de cocaína.

Adoreni San Juan Jacobo, de 42 años de edad, cuenta con antecedentes en el 2011 y 2019 por los delitos de robo agravado y lesiones calificadas.