Entrega gobierno capitalino 107 viviendas sociales en Venustiano Carranza y Tlalpan

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 107 viviendas nuevas y rehabilitadas en las alcaldías Venustiano Carranza y Tlalpan, parte de la política de vivienda social impulsada por la administración capitalina.

De acuerdo con autoridades, los inmuebles beneficiarán de manera directa a 436 personas y forman parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda digna a sectores que no cuentan con créditos bancarios.

Del total de viviendas, 74 se localizan en la colonia Aviación Civil, en Venustiano Carranza, y 33 en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan. Durante el acto de entrega, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que el acceso a la vivienda debe asumirse como un derecho social y no como un privilegio determinado por el mercado inmobiliario.

Entrega gobierno capitalino 107 viviendas sociales en Venustiano Carranza y Tlalpan

Las autoridades capitalinas informaron que los departamentos entregados tienen una superficie superior a los 55 metros cuadrados y un costo promedio cercano a los 900 mil pesos por unidad, cifra significativamente menor a los precios comerciales de zonas similares, donde, de acuerdo con datos oficiales, una vivienda de esas características puede alcanzar valores de entre 2.5 y 3 millones de pesos.

Según lo expuesto, los proyectos están dirigidos a familias que anteriormente vivían en condiciones precarias, de riesgo o bajo esquemas de renta, y que ahora acceden a un patrimonio propio.

Las viviendas incorporan ecotecnias, entre ellas calentadores solares y sistemas de captación de agua de lluvia, con el objetivo de reducir gastos domésticos y mitigar el impacto ambiental. También se anunció la entrega de dispositivos para la detección de fugas de gas, en un contexto en el que la ciudad registra miles de incidentes anuales relacionados con este tipo de riesgos.

La jefa de Gobierno señaló que uno de los principales obstáculos para ampliar la oferta de vivienda social no es la falta de recursos, sino los tiempos y trámites administrativos.

En ese sentido, afirmó que la actual administración buscará simplificar procesos y eliminar lo que calificó como burocracia excesiva, con el propósito de reducir los plazos de construcción y entrega de viviendas.

Informó además que el presupuesto anual destinado a vivienda fue incrementado de 4 mil millones a 9 mil millones de pesos, lo que permitirá ampliar el número de proyectos y acelerar su ejecución.

Asimismo, adelantó que el gobierno capitalino enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa denominada de Rentas Justas, orientada a regular incrementos desmedidos en los precios de alquiler y a contener los efectos de la gentrificación en distintas zonas de la capital.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, detalló que en lo que va del mes de enero se han entregado 140 viviendas y que estos proyectos forman parte de un plan de mayor alcance que contempla alrededor de 200 mil acciones en materia de vivienda a lo largo de la administración.

Para este año, señaló, se prevé la entrega de al menos 10 mil viviendas y la ejecución de aproximadamente 35 mil acciones anuales, que incluyen tanto construcción nueva como mejoramiento de vivienda popular.

El director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista González, precisó que el conjunto ubicado en la calle Carlos Augusto Lindbergh número 12, en la colonia Aviación Civil, incluye 74 viviendas y siete locales comerciales.

Estas obras representaron una inversión de 73 millones 634 mil 167 pesos, con un costo promedio por vivienda de 909 mil 63 pesos y un costo por metro cuadrado de alrededor de 7 mil 468 pesos, por debajo del promedio actual de construcción para inmuebles de este tipo.

Añadió que la aportación total de las familias beneficiarias fue de poco más de 10 millones de pesos y que los pagos mensuales oscilan entre mil 300 y 2 mil pesos, de acuerdo con la capacidad económica de cada hogar.

Las viviendas, indicó, cuentan con sistemas de captación de agua de lluvia con cisternas y bombas para su uso en servicios sanitarios, así como dispositivos ahorradores de agua y calentadores solares.