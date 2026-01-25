Metrópoli

La alcaldesa de Venustiano Carranza invitó a la ciudadanía a ser testigos del trabajo que se realiza en el Hospital Veterinario Arenales y en la Clínica Veterinaria

Evelyn Parra lanza campaña de adopción responsable de animales decompañía

Por Gerardo Mayoral
Impulsa Evelyn Parra adopción responsable de animales decompañía

Evelyn Parra,alcaldesa de Venustiano Carranza, lanzó una campaña para impulsar la adopción responsable de seres sintientes y fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

En este contexto, la alcaldía Venustiano Carranza lanzó una invitación a la ciudadanía a ser testigos del trabajo que se realiza en el Hospital Veterinario Arenales y en la Clínica Veterinaria de la demarcación y sumarse a la adopción de un animal de compañía, ya que estos espacios resguardan actualmente a un número importante de perritos y gatitos que esperan una segunda oportunidad.

La administración de Evelyn Parra aprovechó la campaña para recordar que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, lograron poner fin a décadas de exhibición y venta de animales en el Mercado de Sonora por lo que, ahora, dió a conocer que varios animales de compañía están listos para ser adoptados no sin antes haber recibido atención médica, cuidados y seguimiento en el Hospital y la Clínica Veterinaria, y hoy esperan encontrar un hogar que les brinde un entorno seguro, afectivo y digno donde puedan desarrollarse plenamente.

Estas acciones, se enmarcan en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, vigente desde 2002, la cual regula la tenencia, el cuidado y el trato digno de los animales de compañía y que, con las reformas aprobadas en 2024, se fortaleció al reconocer a los animales como seres sintientes tanto en la Constitución como en la legislación local, dejando atrás su consideración como bienes muebles y estableciendo la obligación legal de autoridades y ciudadanía de garantizarles una vida libre de violencia, así como de prevenir y sancionar el maltrato, la crueldad y el comercio ilegal de animales.

Tendencias