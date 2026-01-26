Metrópoli

El registro tiene como objetivo que todas las niñas y los niños que ingresan o estudian nivel básico aseguren su lugar en una institución.

EdoMéx abre convocatoria de registro al SAID 2026

Por Fátima Chávez
Ya se encuentra disponible la convocatoria al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución.

Ya se encuentra disponible la convocatoria al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) con el cual se planea garantizar, por medio de un proceso más ordenado que todas las niñas y los niños que van a ingresar o ya estudian en alguna de las escuelas de educación básica de la entidad, tengan un lugar asegurado para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, y de esta manera ninguno se quede sin estudiar.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secu Edomex) dio a conocer las fechas de registro, ya que cada preinscripción deberá ser realizada en línea de acuerdo a un calendario que va en orden alfabético según la primera letra del primer apellido del alumno.

Los padres que realizaran el proceso de sus hijos a preescolar deberán tomar en cuenta las fechas en que podrán realizar su registro.

9 y 10 de febrero: Alumnos cuya inicial de primer apellido sea A, B, C, D.

11 Y 12 de febrero: Letras E, F, G, H, I

13 y 16 de febrero: Letras J, K, L, M.

17 y18 de febrero: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

19 y 20 de febrero: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Los padres y tutores podrán revisar a detalle los requisitos específicos de la convocatoria en el sitio https://edomex.gob.mx/ y así obtener la información necesaria de acuerdo a sus necesidades.

