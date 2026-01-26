EdoMéx abre convocatoria de registro al SAID 2026

Ya se encuentra disponible la convocatoria al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución.

Ya se encuentra disponible la convocatoria al Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) con el cual se planea garantizar, por medio de un proceso más ordenado que todas las niñas y los niños que van a ingresar o ya estudian en alguna de las escuelas de educación básica de la entidad, tengan un lugar asegurado para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, y de esta manera ninguno se quede sin estudiar.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secu Edomex) dio a conocer las fechas de registro, ya que cada preinscripción deberá ser realizada en línea de acuerdo a un calendario que va en orden alfabético según la primera letra del primer apellido del alumno.

Los padres que realizaran el proceso de sus hijos a preescolar deberán tomar en cuenta las fechas en que podrán realizar su registro.

9 y 10 de febrero: Alumnos cuya inicial de primer apellido sea A, B, C, D.

11 Y 12 de febrero: Letras E, F, G, H, I

13 y 16 de febrero: Letras J, K, L, M.

17 y18 de febrero: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

19 y 20 de febrero: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Los padres y tutores podrán revisar a detalle los requisitos específicos de la convocatoria en el sitio https://edomex.gob.mx/ y así obtener la información necesaria de acuerdo a sus necesidades.