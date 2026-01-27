Huixquilucan instala cajas móviles para facilitar el pago del impuesto predial 2026

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento del pago del Impuesto Predial 2026, el Gobierno Municipal de Huixquilucan anunció la instalación de cajas móviles en distintos puntos del municipio durante el mes de enero, acercando este servicio a las y los contribuyentes.

De acuerdo con la información oficial, estas cajas móviles permitirán a la ciudadanía realizar su pago de manera directa y cómoda, sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales. La estrategia busca fomentar la cultura del cumplimiento fiscal y apoyar a las familias del municipio mediante opciones accesibles.

Las cajas móviles estarán operando de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, en diversas asociaciones de colonos y zonas habitacionales de Huixquilucan. Del 5 al 9 de enero, se instalarán en la Asociación de Colonos de Paseo de las Palmas, ubicada en Fuente de Acequia número 18, en el fraccionamiento Paseo de las Palmas, así como en la Asociación de Colonos Lomas de las Palmas, localizada en Paseo Anáhuac número 71.

Posteriormente, del 12 al 16 de enero y del 19 al 23 de enero, las cajas móviles estarán disponibles en dos puntos importantes: el Bosque Real HUB, sobre el bulevar Bosque Real, y en la colonia La Herradura, específicamente en Bosque de Moctezuma número 21, primera sección.

Asimismo, se informó que del 26 al 29 de febrero se instalará una caja móvil en la Asociación de Residentes Parques de La Herradura A.C., ubicada en Parque de Cádiz s/n, esquina con Parque de Vanesa, en la zona conocida como “la cuchilla”.

Como incentivo para las y los contribuyentes cumplidos, el Ayuntamiento de Huixquilucan anunció un descuento del 8 por ciento durante el mes de enero para quienes realicen el pago de su impuesto predial dentro de este periodo. Además, se contempla una bonificación de hasta el 34 por ciento para grupos vulnerables, aunque en estos casos aplican ciertas restricciones conforme a la normativa vigente.

Autoridades municipales señalaron que los recursos obtenidos a través del pago del impuesto predial son fundamentales para fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura urbana y desarrollar obras en beneficio de la comunidad. El cumplimiento de esta obligación contribuye directamente al desarrollo del municipio.

El Gobierno de Huixquilucan reiteró su compromiso de ofrecer alternativas que faciliten los trámites a la ciudadanía, acercando los servicios y promoviendo una atención más eficiente. También invitó a las y los contribuyentes a consultar el calendario y acudir a la caja móvil más cercana para aprovechar los beneficios vigentes.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 56 1841 2733 o consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, identificadas como HuixquiGob.

Con estas acciones, Huixquilucan busca fortalecer la recaudación municipal de manera ordenada y transparente, al tiempo que brinda facilidades a la población para cumplir con sus obligaciones fiscales.