Instalan 13 sistemas de captación de agua de lluvia en centros de salud del Edoméx; avance del 70% en la meta estatal

Un total de 13 sistemas de captación de agua de lluvia fueron instalados en centros de salud del Estado de México como parte de una estrategia para garantizar el acceso al agua en instalaciones médicas y fortalecer la continuidad de los servicios.

Con estas acciones, el gobierno estatal reporta un avance del 70 por ciento respecto a la meta prevista, que contempla la colocación de 156 sistemas en 30 municipios de la entidad.

De acuerdo con información de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), los sistemas permitirán aprovechar el agua pluvial para usos básicos dentro de hospitales y unidades médicas, lo que contribuirá al ahorro del recurso hídrico y a la operación cotidiana de los servicios de salud. Se estima que las instalaciones beneficiarán a más de 260 mil personas al año.

Los sistemas fueron colocados en unidades médicas ubicadas en los municipios de Nezahualcóyotl, Acolman, Teotihuacán, Atlacomulco, El Oro, San Felipe del Progreso, Toluca, Luvianos y Zacualpan. En Nezahualcóyotl se realizaron instalaciones en los centros de salud IMSS Bienestar “El Sol” y “El Vergelito”, el Establecimiento de Atención Médica “Los Pirules” y el Hospital General “Dr. Gustavo Baz Prada”.

En El Oro, las obras se llevaron a cabo en el Centro de Salud “Santiago Oxtempan” y en la Unidad Médica Rural 02 Santa Rosa de Guadalupe.

También se instalaron sistemas en el Hospital Psiquiátrico “José Sayago”, en Acolman; en el Hospital General de Atlacomulco; en la Subdirección de Urgencias del Estado de México, ubicada en Toluca; así como en el Centro de Salud “San Juan Acatitlán”, en Luvianos; el Hospital Municipal de Zacualpan; el CEAPS Ignacio Allende San Juan Teotihuacán, y el Hospital General de San Felipe del Progreso.

En estas unidades, el acceso continuo al agua es considerado un factor clave para el funcionamiento diario y la prevención de riesgos sanitarios.

Con las instalaciones más recientes, el programa de captación de agua de lluvia suma presencia en 13 hospitales y 97 viviendas. Además, está prevista la colocación de 46 sistemas adicionales en planteles escolares, con el objetivo de ampliar el alcance de la estrategia y promover el uso sustentable del agua en distintos espacios públicos.