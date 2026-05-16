Vinculan a proceso a “Malportado”, por triple homicidio en Azcapotzalco

Detenido Donovan "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Donovan “N”, sujeto que asesinó a tres personas en la alcaldía Azcapotzalco, el pasado 29 de abril.

Donovan “N” es miembro de “Los Malportados”, grupo delictivo investigado por homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo a transporte de carga en destinas zonas de la capital.

De acuerdo con la investigación, Donovan “N” habría amenazado con un arma de fuego a tres personas que se encontraban en la colonia Francisco Villa, mientras su acompañante les disparó, provocando su muerte. Asimismo, se identificó que el criminal registró los hechos con un teléfono celular antes de huir junto con su acompañante a bordo de una motocicleta.

El pasado 2 de mayo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Donovan “N” con un arma de fuego, cartuchos útiles y droga, durante un despliegue realizado en la alcaldía Azcapotzalco.

Al percatarse de la presencia policial, Donovan “N” comenzó a correr, por lo cual los uniformados iniciaron una persecución pie hasta la calle Privada de Acalotenco, de la colonia San Sebastián donde lo interceptaron y le solicitaron una revisión.

Le aseguraron al interior de la mochila un arma de fuego corta con ocho cartuchos útiles en el cargador, 58 bolsitas con marihuana, 48 envoltorios de papel color verde con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular de alta gama.

Tras su detención, Donovan “N” quedó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde enfrenta proceso penal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por los cuales fue vinculado a proceso el 7 de mayo. Respecto de la portación de arma de fuego, se dio vista a la Fiscalía General de la República al tratarse de un delito del orden federal.

Además, el 13 de mayo fue ejecutada una orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia celebrada al día siguiente, el Ministerio Público presentó dictámenes periciales, entrevistas y otros datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial determinar la vinculación a proceso de Donovan “N” por el delito de homicidio calificado, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.