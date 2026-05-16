Busca PAN implementar alerta inmobiliaria que combata despojos en la CDMX

Despojos en la CDMX afectan a más de 72 mil personas Ciudad de México. Mayo, 2022. FOTO: CUARTOSCURO ERNESTO ÁLVAREZ (Ernesto Alvarez)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local busca combatir los fraudes inmobiliarios y el delito de despojo, implementando una alerta, que tiene como objetivo notificar a los propietarios si hay algún movimiento en el Registro Público en la Ciudad de México, que en los últimos 7 años ha registrado 30 mil carpetas de despojo.

El Diputado Diego Garrido, quien presentó la iniciativa detalló que de un momento para otro, los propietarios de inmuebles pierden su patrimonio y se enteran que alguna otra persona ya puso el inmueble a su nombre, mediante diversos tipos de fraude como la suplantación de identidad, poderes notariales apócrifos o ventas simultaneas de un mismo inmueble y otros actos ilícitos.

“Ante este problema, que afecta el derecho a la propiedad, se presenta esta iniciativa que tiene como objetivo establecer un servicio administrativo del Registro Público de la Propiedad, denominada Alerta Inmobiliaria, mediante el cual el propietario registra su correo electrónico o datos de contacto para recibir notificaciones respecto su inmueble”, afirmó.

El panista también dio a conocer que este tipo de alerta opera en otras entidades federativas de manera gratuita; aseguró que implementar esta Alerta Inmobiliaria es defender el derecho de la propiedad privada y el patrimonio de las familias en la capital.

Recordó que la Ciudad de México es considerada una de las entidades con mayor riesgo a ser víctima de despojos y fraudes inmobiliarios por engaños, falsos anuncios, suplantación de identidad, uso de documentos apócrifos, entre otros delitos.

El panista recalcó que con esta iniciativa se protege a todas las personas que tengan alguna propiedad en la Ciudad, “muchos se enteran que su propiedad ya no es su propiedad, cuando son notificados de juicios de desalojo”.

Para concluir, el diputado afirmó que el PAN seguirá proponiendo reformas que tengan por objeto proteger el patrimonio familiar, la propiedad privada y fortalecer la certeza jurídica ante el incremento de fraudes inmobiliarios.