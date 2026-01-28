Refuerzan operativos nocturnos de seguridad en Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras implementó operativos nocturnos permanentes como parte de una estrategia de seguridad y prevención del delito en colonias y pueblos de la demarcación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía Auxiliar.

De acuerdo con información oficial, durante la madrugada de este miércoles se realizaron recorridos de vigilancia encabezados por el alcalde Fernando Mercado, junto con mandos de los sectores Dinamo y San Jerónimo, así como personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad de la alcaldía. En estas acciones participaron más de 50 elementos y 17 unidades.

Los patrullajes se llevaron a cabo en los pueblos de Magdalena y San Nicolás Totolapan, así como en las colonias La Concepción, El Tanque, La Malinche, Las Cruces y Cuauhtémoc. Además de la vigilancia, se revisaron luminarias, servicios urbanos y puntos considerados prioritarios para atención inmediata por parte de las autoridades locales.

Según la alcaldía, los operativos responden a solicitudes planteadas por vecinas y vecinos durante mesas y gabinetes de seguridad realizados en distintas colonias, donde se pidió reforzar el patrullaje nocturno en zonas específicas. Durante los recorridos también se distribuyeron volantes con números de emergencia y canales de atención directa.

El alcalde Fernando Mercado señaló que estas acciones buscan mantener presencia territorial y atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad, al tiempo que reiteró que la vigilancia y la prevención del delito forman parte de las responsabilidades del gobierno local.

Como parte de la estrategia, la alcaldía impulsa la Mesa de Seguridad Itinerante y de Paz, en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de informar a la población sobre las acciones implementadas y recoger planteamientos de la ciudadanía.

Las autoridades recordaron que la población cuenta con diversos canales de atención, entre ellos la Base Plata para reportes relacionados con seguridad, emergencias, extorsión a comercios, maltrato animal y gestiones ciudadanas; los números de la Policía de Proximidad de los sectores Dinamo y San Jerónimo, así como el número de emergencias 911. También se informó sobre la existencia de botones de seguridad instalados en postes de videovigilancia para solicitar apoyo inmediato.