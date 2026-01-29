Cuajimalpa refuerza seguridad con patrullas, ambulancias y Módulo de Emergencia

Refuerzan seguridad en Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos, realiza acciones estratégicas para robustecer el modelo integral de Seguridad y Protección Civil, consolidando a Cuajimalpa como una demarcación a la vanguardia en prevención, atención y reacción ante emergencias.

El edil aseguró que con estas acciones, Cuajimalpa avanza hacia un esquema de Seguridad y Protección Civil más cercano, preventivo y eficiente, enfocado en proteger a las familias de Cuajimalpa y mejorar la capacidad de respuesta en toda la demarcación.

Como parte del fortalecimiento de la estrategia “Cuajimalpa Segura”, Orvañanos Rea presentó y dio el banderazo de salida al nuevo parque vehicular de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Gracias a la coordinación permanente con el Gobierno de la Ciudad de México, 32 patrullas se integraron a las unidades de la Policía Auxiliar en Cuajimalpa; además la alcaldía ahora contará con tres ambulancias y una motocicleta de primer contacto, las cuales permitirán reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención prehospitalaria ante situaciones de riesgo.

Durante el evento, el alcalde aseguró que esta acción refrenda el compromiso de su administración con la consolidación de las corporaciones de seguridad, así como con inversión en equipamiento que permita brindar un servicio más eficiente, profesional y cercano a la población.

Inaugura primer Módulo de Emergencia

Luego del banderazo de salida, Orvañanos inauguró el “Módulo de Emergencia Cuajimalpa”, ubicado en avenida Tamaulipas, con un corte de listón y un recorrido por las instalaciones.

El espacio representa un hito en la política de seguridad y gestión de riesgos de la alcaldía, al consolidar por primera vez un módulo operativo coordinado entre la Dirección Ejecutiva de Seguridad y Asuntos Internos y la Dirección de la Unidad Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

Además, el módulo amplía la infraestructura de atención inmediata y mejora la coordinación para responder con mayor eficacia ante situaciones de riesgo.

En ambos eventos, el alcalde de Cuajimalpa de Morelos estuvo acompañado de vecinos, autoridades y mandos responsables de la operación en materia de Seguridad y Protección Civil.