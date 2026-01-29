Pronóstico del clima CDMX y Edomex: ¿qué tanto frío hará este viernes 30 de enero? (Cuartoscuro)

Este viernes 30 de enero el frío seguirá marcando el ritmo en el Valle de México. Aunque el día tendrá momentos templados, las mañanas y noches mantendrán un ambiente fresco a frío, impulsado por los efectos del frente frío y la masa de aire que lo acompaña.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el descenso de temperatura podría sentirse con mayor intensidad en zonas altas y durante la madrugada en el valle de México.





Pronóstico del clima en CDMX: viernes 30 de enero

En la Ciudad de México se prevé una mañana fría, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse entre los 6 y 8 grados. Conforme avance el día, el ambiente será más templado, con máximas cercanas a los 23 o 24 grados.

El cielo se mantendrá parcialmente despejado, aunque se esperan rachas de viento moderadas que podrían aumentar la sensación de frío, especialmente en zonas abiertas y durante la tarde.









Pronóstico del clima en EdoMex: viernes 30 de enero

En el Estado de México el frío será más intenso, sobre todo en regiones montañosas y del norte de la entidad. Municipios como Toluca, Lerma y zonas altas podrían registrar temperaturas cercanas a los 0 grados al amanecer.

Durante la tarde el ambiente será más estable, pero al caer la noche el termómetro volverá a descender, por lo que se recomienda extremar precauciones.





Alertas activadas por bajas temperaturas

Protección Civil activó la Alerta Amarilla en alcaldías como Milpa Alta y Tláhuac, debido al pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada del viernes, con valores que podrían oscilar entre 4 y 6 grados.

Estas medidas buscan prevenir riesgos para la salud, especialmente en personas adultas mayores, niñas, niños y personas con enfermedades respiratorias.





Recomendaciones para enfrentar el frío

Especialistas sugieren usar ropa abrigadora en capas, cubrir cuello y manos, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También se recomienda mantenerse bien hidratado y consumir alimentos calientes.

Si sales temprano o regresas tarde a casa, llevar una chamarra térmica o suéter puede marcar la diferencia para protegerte del frío nocturno.



