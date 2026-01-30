Aseguran 150 toneladas de autopartes en un falso hotel en Peralvillo

Operativo Autopartes aseguradas. (SSC)

La Policía y la Fiscalía capitalinas ejecutaron una orden de cateo en un hotel ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fueron aseguradas diversas placas de circulación y refacciones posiblemente robadas de distintas marcas y modelos de vehículos, que suman aproximadamente 150 toneladas.

El aseguramiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, donde, un hotel en la calle Enrique Granados, funcionaba como un conjunto de bodegas divididas entre la planta baja y tres niveles más, con un total de 42 habitaciones, en las cuales se distribuían y almacenaban distintos tipos de refacciones.

Para desmantelarlo se llevó a cabo un despliegue operativo en las inmediaciones del predio.

Como resultado, los policías aseguraron al menos siete diferentes placas de circulación, así como puertas, faros, parabrisas, calaveras, vidrios de puertas, cofres, rines, llantas, medallones, facias, salpicaderas, puertas de cajuela y vehículos desmantelados de distintos modelos.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial; en tanto lo asegurado que suma alrededor de 150 toneladas quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones del caso.