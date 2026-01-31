3 globos aerostáticos aterrizan de emergencia en Teotihuacán y Acolman por el mal clima

Globos aerostáticos aterrizan de emergencia en Teotihuacán y Acolman Las fuertes corrientes de aire registradas este sábado en el Valle de México provocaron el aterrizaje forzoso de tres globos aerostáticos en Teotihuacán y Acolman. No hubo personas lesionadas, aunque sí se reportaron daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencia

Las condiciones climatológicas adversas que se presentaron la mañana de este sábado en la región de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México, obligaron a tres globos aerostáticos a realizar aterrizajes de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil.

Teotihuacán

El primer incidente ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana en el Barrio La Purificación, en el municipio de Teotihuacán. Un globo de la empresa Aventura en Globo, que transportaba a seis personas, descendió de manera inesperada en el patio de una vivienda particular, ubicada en la Tercera Cerrada de Avenida Pemex. El impacto provocó daños en tuberías de agua potable, una ventana y cámaras de videovigilancia, aunque ninguno de los ocupantes resultó herido.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil de Teotihuacán, Pedro Hernández, el percance habría sido provocado por las corrientes de aire asociadas a un frente frío que ingresó al centro del país.

El globo era pilotado por Francisco Pantaleón Vázquez, quien fue presentado ante el Juzgado Cívico por una falta administrativa, mientras que el propietario del inmueble afectado anunció que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público.

Segundo incidente en Teotihuacan

Minutos más tarde, autoridades recibieron un segundo reporte en Avenida Pemex, a un costado de la empresa Magno Gas, también en Teotihuacán. En este punto, otro globo aerostático presentó complicaciones y tuvo que descender de manera forzada. Personal de Protección Civil y Bomberos confirmó que no hubo personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales menores en una vivienda cercana.

Tercer incidente en Acolman

El tercer incidente se registró en el municipio de Acolman, en los ejidos de San Bartolo, donde un globo de la empresa Volaré aterrizó de emergencia debido al clima. El piloto Mauricio Abisael Olguín Campos, de 30 años, informó que llevaba a bordo a ocho pasajeros, quienes fueron evacuados sin complicaciones y se encontraban en buen estado de salud, en este caso, no se reportaron afectaciones a viviendas ni a terceros.

Tras los incidentes, elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizaron recorridos en la zona arqueológica y sus alrededores para verificar que no existieran más riesgos.

Las autoridades reiteraron que pilotos y pasajeros se encuentran sanos y a salvo y señalaron que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y prevenir nuevos percances.