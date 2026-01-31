Dejan en libertad a abogados que desaparecieron a defensores de Lenin Canchola

Detenidos Criminales involucrados en la desaparición de abogados de Lenin Canchola. (FGJCDMX)

Un juez dejó en libertad a Mario “N” y Arturo “N”, abogados que presuntamente desaparecieron al equipo de juristas de Lenin Canchola, el líder del grupo delictivo ‘Los Malcriados 3AD’ y generador de violencia en la capital del país.

Arturo “N” y Mario “N” habrían privado de la libertad a tres defensores, el 28 de mayo de 2025, cuando los interceptaron luego de acudir a una audiencia.

La autoridad judicial decidió no vincular a proceso a estos sujetos por el delito de desaparición cometida por particulares agravado, sin embargo, salieron del reclusorio con las reservas de Ley, mientras la investigación continúa en el Ministerio Público.

En tanto, la libertad no es absoluta para Arturo “N” y Mario “N”, dado que las indagatorias siguen, por lo que la Fiscalía podría solicitar otra audiencia.

Desaparición de abogados

De acuerdo con la investigación, el 28 de mayo de 2025 las víctimas acudieron a una audiencia donde representaban a Canchola, acusado por el delito de secuestro agravado. Al concluir la audiencia, una de las víctimas informó a un familiar que serían trasladados a otro lugar por personas vinculadas con su cliente y le solicitó que, en caso de no tener comunicación en un lapso breve, se diera aviso a las autoridades.

Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia y datos de geolocalización, se reconstruyó la ruta seguida el día de los hechos y se identificó que Arturo “N” y Mario “N” registraron desplazamientos coincidentes en tiempo y trayecto con los de las víctimas, con dirección a la autopista México–Toluca.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a Arturo “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Mario “N” fue aprehendido al salir de una audiencia en los juzgados del Reclusorio Norte.

Lenin Jonathan Canchola, líder de “Los Malcriados Tercera Acción Destructiv3AD”, y que manejaba distintos alias como “El Carnal”, “El Señor de la L” o “El General”, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El criminal fue absuelto del crimen de delincuencia organizada.

La autoridad judicial impuso una multa de 347 mil 520 pesos y dictó una reparación del daño moral por 25 mil 820 pesos a los familiares de una de las víctimas a las que asesinó, los cuales deberán utilizar en el tratamiento psicológico por la muerte ocurrida en 2022.

Canchola cometió múltiples homicidios, secuestros, extorsiones y venta de drogas en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

Previo a formar su propio cártel, Lenin integró la célula de “Los Claudios”, despojadores de inmuebles y extorsionadores.

Posteriormente habría mantenido alianzas con “La Unión Tepito” y su líder José Alberto Maldonado López, alias “El Betito”; así como con “La Asamblea de Barrios”.