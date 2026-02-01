Ōllamaliztli, el torneo infantil más grande de la capital, calienta motores rumbo al Mundial 2026

Más de 7 mil niñas y niños de todas las alcaldías participaron en el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ōllamaliztli, una justa histórica que reunió 800 equipos, casi 2 mil partidos y más de 6 mil goles

A 130 días de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 inicie con la inauguración en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino puso en marcha el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ōllamaliztli, que congregó a más de 7 mil niñas y niños de las 16 alcaldías y concluyó con una gran final en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en Iztacalco.

El certamen, considerado el torneo infantil comunitario más grande en la historia de la capital, reunió a más de 800 equipos, se desarrolló en alrededor de 200 canchas distribuidas por toda la ciudad y sumó cerca de 2 mil partidos, en los que se registraron 6 mil 303 goles. En la final, el equipo Zaporo City, de la alcaldía Tláhuac, se impuso con marcador de 2-1.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que el objetivo del torneo es democratizar el deporte y convertir a la Ciudad de México en protagonista activa de la Copa del Mundo, tanto como sede, así como un territorio en movimiento.

“No queremos una ciudad solo espectadora, queremos una ciudad que viva el Mundial jugando, haciendo deporte, disfrutando y construyendo comunidad”, afirmó.

Más de 7 mil niñas y niños de todas las alcaldías participaron en el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ōllamaliztli, una justa histórica que reunió 800 equipos, casi 2 mil partidos y más de 6 mil goles

Torneo sin precedentes

Ōllamaliztli logró movilizar a miles de familias, entrenadores, promotores deportivos y voluntarios. A lo largo de varias semanas, niñas y niños de alcaldías como Milpa Alta, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Tlalpan compartieron cancha.

En total, 80 participantes —40 niñas y 40 niños— se coronaron campeones y campeonas del torneo. Como parte de los premios, recibirán playeras, mini balones y otros incentivos, además de boletos dobles para el partido entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo, con motivo de la reinauguración del Estadio Ciudad de México. Además, las y los campeones participarán como embajadores y anfitriones durante la visita del Trofeo de la Copa Mundial, el próximo 5 de junio.

“Estamos construyendo el Mundial que queremos. Un Mundial que se vive en las calles, en los barrios, en las colonias, con niñas, niños y jóvenes que son talentos. Hubo más de 7 mil participantes, más de 2 mil partidos y más de 6 mil goles. Eso habla del entusiasmo que hay en la ciudad”, señaló Brugada tras la final.

La mandataria capitalina agregó que el torneo forma parte de una estrategia que contempla la construcción de 500 nuevas canchas deportivas en la ciudad, todo ello para fortalecer el acceso al deporte desde edades tempranas y convertirlo en una herramienta permanente de bienestar y transformación social.

Más de 7 mil niñas y niños de todas las alcaldías participaron en el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ōllamaliztli, una justa histórica que reunió 800 equipos, casi 2 mil partidos y más de 6 mil goles

Deporte, inclusión y comunidad

En el torneo Ōllamaliztli participaron niñas y niños en contexto de refugio y migración, provenientes de países como Afganistán, Colombia y Venezuela, gracias a la colaboración de organismos internacionales como ACNUR y UNICEF, bajo el principio de “Juego Chido”.

“Este torneo demuestra que la Ciudad de México es un lugar abierto a todo el mundo, donde no hay racismo, discriminación, machismo ni clasismo. Aquí promovemos valores de igualdad, respeto y convivencia”, afirmó Clara Brugada.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, agregó que un criterio a tomar en cuenta fue la erradicación de cualquier forma de violencia dentro y fuera de la cancha.

“En casi 2 mil partidos no se registró ningún incidente. Esa es la ciudad que somos y la que queremos seguir construyendo, una ciudad que apuesta por el respeto y la paz desde el deporte”, subrayó.

Detalló que la organización involucró un despliegue territorial con la participación de PILARES, Indeporte, alcaldías y un amplio equipo logístico. Además, reconoció el apoyo del sector privado, como FEMSA, que aportó más de 73 mil botellas reciclables de agua y sueros, y de la Federación Mexicana de Futbol, que sumó a 250 árbitras y árbitros profesionales.

Más de 7 mil niñas y niños de todas las alcaldías participaron en el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ōllamaliztli, una justa histórica que reunió 800 equipos, casi 2 mil partidos y más de 6 mil goles

Rumbo al Mundial

En el marco del evento, la jefa de Gobierno convocó a alcaldías, organizaciones sociales, sectores productivos y ciudadanía en general a sumarse a las actividades rumbo al Mundial 2026. Al respecto, mencionó la realización de la Clase de Futbol más Grande del Mundo en el Zócalo capitalino y la Ola más Grande sobre Calzada de Tlalpan, con el objetivo de romper dos récords Guinness.

“Queremos que la ciudad entera se mueva, que viva el Mundial desde el espacio público, desde el deporte y la convivencia. Este es solo el inicio de una gran fiesta comunitaria”, afirmó.

En este mismo ángulo, la representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, reconoció el liderazgo del gobierno capitalino y aseguró que el torneo anticipa un Mundial con rostro social.

“Este ejercicio demuestra que el futbol puede ser una herramienta de transformación, inclusión y semillero de talento. La Ciudad de México está marcando la pauta”, sostuvo.

Añadió además que, iniciativas como Ōllamaliztli consolidan a la capital como un referente nacional en la preparación hacia la Copa Mundial, al convertir al futbol en un vehículo para el desarrollo comunitario y la cohesión social.

Legado deportivo y social

Tras la final, Clara Brugada aseguró que el impacto del torneo no se limitará al Mundial, sino que busca dejar un legado duradero.

“No se trata solo de un evento, sino de potenciar el deporte como parte esencial de la vida cotidiana. El Mundial acelera obras, proyectos y transformaciones que son para siempre”, señaló.

La mandataria aprovechó para recordar que la capital avanza en proyectos de transporte público, electromovilidad y recuperación del espacio público, con miras a recibir a millones de visitantes, pero también a mejorar la calidad de vida de quienes habitan la ciudad.

En ese contexto, reiteró que el objetivo final es convertir a la Ciudad de México en la más deportiva del país, con torneos permanentes, infraestructura accesible y una política pública que coloque al deporte y la cultura como ejes de transformación social.