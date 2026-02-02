Feria del Tamal reúne a 15 mil personas en VC por el Día de la Candelaria

Feria del Tamal y el Atole atrae a 15 mil personas en Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza celebró el Día de la Candelaria con la realización de la Feria del Tamal y el Atole 2026 en la explanada principal de la demarcación, que reunió a miles de asistentes en torno a la tradición gastronómica y cultural asociada a esta festividad.

Como parte de las actividades, se presentó la escultura de la Virgen de la Iglesia de la Candelaria y del Rosario, proveniente del templo fundado en 1580, ubicado en el barrio histórico de Candelaria de los Patos, considerado uno de los espacios con mayor tradición en la Ciudad de México.

La feria congregó a expositores provenientes de distintos estados del país, entre ellos Oaxaca, Puebla y Michoacán, así como una representación internacional de Colombia.

Los participantes ofrecieron una amplia variedad de tamales y atoles, elaborados con recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Destacó la presencia de mujeres indígenas emprendedoras, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para dar a conocer sus productos y fortalecer sus proyectos productivos.

De acuerdo con los organizadores, el evento registró una asistencia cercana a las 15 mil personas. Además de la oferta gastronómica, el programa incluyó presentaciones musicales, entre ellas la del grupo Cumbia Dinamita, así como otros elencos artísticos, lo que permitió complementar la jornada con actividades culturales dirigidas al público familiar.

Los asistentes pudieron degustar tamales de mole, verde, rajas y dulces, así como tamales oaxaqueños, propuestas gourmet y el tradicional zacahuil, característico de la región Huasteca. En cuanto a bebidas, se ofrecieron diversas variedades de atole, entre ellas de novia, tres leches, cereza y chocolate.

Durante el recorrido por la feria, la alcaldesa Evelyn Parra estuvo acompañada por los diputados federales Julio César Moreno, Elena Segura y Rosa María Castro Salinas. En su intervención, la edil destacó la importancia de este tipo de actividades para preservar las costumbres, promover el consumo local y fortalecer la convivencia comunitaria, así como para impulsar la economía de pequeños productores provenientes de distintas regiones del país.