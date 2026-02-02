Policías de Ecatepec refuerzan seguridad en deportivos para inhibir alcohol y drogas

Refuerzan vigilancia en centros deportivos de Ecatepec (Especial)

seguridad — Con el objetivo de inhibir que delincuentes enganchen a menores y jóvenes con alcohol o drogas en centros deportivos de Ecatepec, policías municipales mantiene patrullajes en estos centros, en particular en los de El Chamizal y Granjas Valle de Guadalupe, donde fueron detectadas personas que han buscado interrumpir el sano esparcimiento de vecinos de estas colonias.

Autoridades municipales destacan que durante el mes de enero fueron remitidas nueve personas a juzgados cívicos por consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes dentro de estos espacios.

Para inhibir la presencia de personas que buscan alterar las actividades de esparcimiento y deportivas al llegar en estado inconveniente por ingerir alcohol o con sustancias tóxicas, oficiales del sector 26 de la Policía Municipal, con apoyo de uniformados de los sectores 19 y 21, realizan patrullajes periódicos de inspección y proximidad en los centros citados para prevenir eventos que pudieran derivar en actos de violencia o inseguridad en la zona.

Estas acciones de prevención son parte de una estrategia que impulsa la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, como parte de las demandas ciudadanas que han sido presentadas en las Mesas de Paz.

De acuerdo con las demandas de vecinos de El Chamizal y Granjas Valle de Guadalupe, los deportivos ubicados en ambas comunidades se habían convertido en puntos vulnerables donde se habían detectado la presencia de personas consumiendo alcohol o drogas, lo que representaba una afectación para la convivencia de familias de ambas comunidades.

Al dar atención a este reclamo ciudadano, el gobierno de Azucena Cisneros destacó que la recuperación de áreas de esparcimiento es prioridad como parte de la estrategia municipal de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social.

