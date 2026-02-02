Tren Interurbano “El Insurgente”: estas son las estaciones que se inauguran este lunes 2 de febrero

Estaciones Tren Interurbano "El Insurgente" Las últimas dos estaciones del recorrido estarán disponibles a partir de este lunes 2 de febrero

Después de años de espera, el tren Interurbano “El Insurgente”, iniciado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, finalmente estará abierto por completo. Esta obra que conecta a la Ciudad de México desde observatorio hasta Zinacantepec está inaugurando este lunes 2 de febrero sus últimas estaciones, mismas que tendrán conexión con otros sistemas de transporte público de la capital del país.

Estaciones inauguradas del Tren Interurbano “El Insurgente”

Durante la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum acompañada de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora del Estado de México, anunciaron la inauguración de las últimas dos estaciones que completas el tramo del Tren Interurbano “El Insurgente”, mismo que ya operaba desde Santa Fe hasta Zinacantepec

Estación Observatorio

La terminal de la Línea 1 del Metro se sigue consolidando como uno de los puntos de transporte más importantes de la capital del país. Además de su estación del metro, cuenta ya con una central camionera, una central de autobuses y ahora se le suma esta estación del Tren Interurbano. Además, en los próximos años, se convertirá también en terminal de la línea 12, que se estará ampliando desde Mixcoac hasta este punto.

Estación Observatorio La estación continúa en trabajos de remodelación para la expansión de la línea dorada hasta este punto.

Estación Vasco de Quiroga

Esta será la estación previa a Santa Fe y estará ubicada en la avenida Vasco de Quiroga, a un lado del panteón civil de Santa Fe. Esta contará con una conexión directa con la línea 3 del Cablebus en la estación con el mismo nombre.

La primera inauguración de las estaciones del tren interurbano México-Toluca, oficialmente conocido como “El Insurgente”, se realizó el 15 de septiembre de 2023, cuando el Gobierno de México puso en operación el primer tramo ferroviario entre Zinacantepec y Lerma, que incluyó las estaciones de Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma en el Estado de México. Este acto inaugural marcó el inicio de la operación comercial de la obra tras años de construcción, con la asistencia del entonces presidente de México y autoridades estatales

La obra se caracteriza por ser una infraestructura de transporte interurbano de pasajeros con doble vía electrificada de aproximadamente 57.7 kilómetros de longitud, diseñada para conectar el Valle de Toluca con el poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México en tiempos significativamente menores a los del transporte convencional. La línea cuenta con un total de siete estaciones distribuidas entre el Estado de México y la Ciudad de México, y permite reducir el tiempo de traslado a menos de 40 minutos en su recorrido completo entre Zinacantepec y la estación Observatorio.

Tren Interurbano "El Insurgente! Durante La Mañanera se dio a conocer los detalles de la inauguración de dos nuevas estaciones así como del funcionamiento general.

Además de su función de conectividad, el proyecto ha sido presentado por las autoridades como un componente estratégico de movilidad sustentable y ordenamiento territorial, con inversión pública y avances tecnológicos en señalización y electrificación. La operación completa del sistema está prevista para iniciar a partir de enero de 2026, una vez concluidas las pruebas y certificaciones de seguridad en los tramos finales hacia Observatorio.