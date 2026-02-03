Alistan modernización de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial 2026

Línea 2 del Metro

La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro será objeto de una intervención mayor a partir de la próxima semana, como parte de un programa de rehabilitación respaldado con una inversión federal de mil 500 millones de pesos, anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Debido a las obras de mantenimiento se implementarán cierres en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Para mitigar las afectaciones, el sistema operará en dos tramos provisionales: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola, manteniendo los mismos horarios de operación especial para el resto de la red.

El proyecto, considerado prioritario dentro del plan de modernización del transporte público capitalino, contempla acciones de mantenimiento profundo, renovación de infraestructura, reforzamiento de la seguridad y sustitución de equipamiento obsoleto, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios que diariamente utilizan este corredor estratégico que conecta el norte con el centro de la capital.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que una de las primeras acciones visibles será la instalación de 20 nuevas escaleras eléctricas, como parte del programa de recuperación de equipos que presentan fallas constantes o que han rebasado su vida útil. Señaló que los recursos asignados por el gobierno capitalino se destinarán principalmente al mantenimiento integral del sistema, una de las áreas más rezagadas en los últimos años.

Rubalcava explicó que la rehabilitación de la Línea 2 busca mejorar la operación cotidiana, además de fortalecer la movilidad metropolitana, al tratarse de una ruta utilizada tanto por habitantes de la capital como por miles de personas provenientes del Estado de México que se trasladan diariamente hacia la zona centro para trabajar, estudiar o realizar actividades comerciales.

A petición de la jefa de Gobierno, añadió, el proyecto incorpora la instalación de más de 800 cámaras de videovigilancia en estaciones, pasillos, andenes y trenes, con el fin de reforzar la seguridad y prevenir delitos, además de facilitar la atención inmediata ante cualquier incidente.

Calendario de trabajos

En cuanto al calendario de trabajos, el titular del Metro detalló que las obras comenzarán la siguiente semana y se extenderán hasta el mes de mayo.

Para reducir las afectaciones a los usuarios, se implementará un esquema especial de operación: de lunes a viernes el servicio se mantendrá hasta las 22:00 horas, los sábados cerrará a las 21:00 horas y los domingos permanecerá suspendido, lo que permitirá avanzar en los trabajos de manera continua y segura.

Clara Brugada subrayó que la intervención en la Línea 2 será la principal dentro del paquete de inversión aprobado por el Gobierno Federal, y afirmó que su administración dará prioridad a la modernización y al mantenimiento del Metro, tras años de rezago acumulado.

“Vamos a garantizar que el Sistema de Transporte Colectivo invierta en la modernización y el mantenimiento en distintas áreas, sobre todo para evitar todas las dificultades que enfrenta la Línea 2”, señaló la mandataria capitalina, al destacar que la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia del servicio son ejes centrales de su estrategia de movilidad.

La Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, transporta diariamente a cientos de miles de personas y conecta zonascomo Tacuba, Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo y Chabacano.

Las autoridades aseguraron que durante el periodo de obras se mantendrá comunicación constante con los usuarios para informar sobre cierres, horarios especiales y alternativas de movilidad, con el objetivo de minimizar los impactos y garantizar traslados seguros.