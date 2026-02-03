Camión de la Guardia Nacional atropella a un motociclista en Ecatepec, Edomex Video muestra el momento en el que un camión de la Guardia Nacional atropella a un motociclista; tras el impacto, una persona murió (@Gposiadeoficial y @patrakin)

Video muestra el momento en el que un camión de la Guardia Nacional atropella a un motociclista. Tras el impacto, una persona perdió la vida y otra se encuentra hospitalizada.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque habría ocurrido durante un cruce, cuando un motociclista intentó cruzar una avenida en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y un camión de la Guardia Nacional que invadía un carril del Mexibús se impactó contra la motocicleta.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía de este martes 3 de febrero sobre la avenida López Portillo de la colonia Guadalupe Victoria de Ecatepec y en la Línea 2 del Mexibús, cerca de la estación San Carlos.

Debido al impacto, el motociclista perdió la vida al instante y una mujer que lo acompañaba resultó lesionada, por lo que fue llevada a un hospital. Asimismo, tras el percance, la Guardia Nacional permaneció en el lugar.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes se encargaron del levantamiento del cadáver, así como de las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Video muestra el momento en el que un camión de la Guardia Nacional atropella a un motociclista

El momento en el que un camión de la Guardia Nacional atropelló a un motociclista sobre la avenida López Portillo quedó grabado por la cámara de un automóvil.

En el video se muestra al automóvil que grabó el momento detenerse en el cruce de la avenida cuando un camión de la Guardia Nacional, el cual se presume iba a exceso de velocidad en el carril confinado al Mexibús, impactó contra una motocicleta que se encontraba cruzando la avenida.

Tras el impacto, el camión de la Guardia Nacional se detuvo unos metros después, mientras que la pareja que iba sobre la motocicleta quedó sobre el suelo.

Hasta el momento de la publicación de la nota, se desconoce el estado de salud de la mujer que resultó lesionada, mientras que la Guardia Nacional no ha publicado ningún comunicado referente al accidente.