IECM identifica áreas de mejora rumbo a la elección judicial local 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó el informe final de actividades de la Comisión Provisional encargada de la implementación y seguimiento del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, en el que se identifican áreas de oportunidad para fortalecer la organización de futuros comicios, particularmente con miras al proceso electoral 2026-2027.

El documento, dado a conocer durante la Primera Sesión Ordinaria del proceso extraordinario, sistematiza los aprendizajes derivados de la organización de una elección judicial bajo un marco normativo recientemente aprobado y en un contexto de plazos reducidos.

El informe subraya la importancia de mantener la autonomía operativa del Instituto, fortalecer su capacidad de reacción institucional y aprovechar el conocimiento acumulado para enfrentar escenarios complejos.

El diagnóstico señala la necesidad de mejorar la planeación de los cómputos distritales, así como de prever recesos durante su desarrollo, en atención a la carga operativa que implican estas tareas.

Además, el informe señala que el análisis normativo, la revisión de los procedimientos internos y la identificación de áreas de mejora deben asumirse como labores permanentes, con seguimiento puntual por parte de las comisiones permanentes del Instituto.

En este contexto, se plantea la conveniencia de crear nuevamente una Comisión Provisional para el Proceso Electoral 2026-2027, con atribuciones similares a las ejercidas en el proceso judicial extraordinario, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del IECM y dar continuidad a los trabajos desarrollados.

El informe también destaca que decisiones oportunas, una organización interna flexible y la implementación de modelos innovadores, como la difusión en tiempo real de los cómputos, contribuyeron a fortalecer la certeza de los resultados y la confianza tanto de las candidaturas como de la ciudadanía, estableciendo precedentes para futuros procesos electorales en la capital del país.

Durante la sesión, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega, presidente de la Comisión Provisional, explicó que uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación de lineamientos con criterios novedosos para la valoración de los votos válidos y nulos, distintos a los que se habían aplicado durante casi dos décadas.

Detalló que el propósito fue proteger la voluntad ciudadana y evitar anulaciones automáticas provocadas por marcas accidentales, confusiones o expresiones que no reflejaran de manera directa el sentido del sufragio.

De acuerdo con los datos presentados, en la elección local de personas juzgadoras en la Ciudad de México se registró un 24.08 por ciento de votos nulos, mientras que en una elección federal comparable la cifra fue de 29.74 por ciento, lo que representa una diferencia cercana a cinco puntos porcentuales.

En la misma sesión, se presentó el informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones correspondientes al cuarto trimestre de 2025, así como un informe diagnóstico sobre la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles Judicial”, desarrollado para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información de quienes participaron en el proceso.

Por otra parte, el Consejo General del IECM también conoció diversos informes institucionales, entre ellos los reportes trimestrales de actividades de órganos auxiliares y áreas del Instituto, el avance en el cumplimiento de los programas generales y específicos, así como los programas anuales de trabajo y el calendario de sesiones 2026 de las comisiones permanentes.

Asimismo, se presentó el informe sobre el estado procesal de quejas y procedimientos sancionadores al mes de enero de 2026, el informe final de actividades de la Comisión Provisional encargada de elaborar la propuesta del Plan General de Desarrollo Institucional 2026-2029 y el informe anual sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública correspondiente a 2025.

Con estos documentos, el IECM concluyó formalmente los trabajos relacionados con la organización del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2024-2025, al tiempo que delineó los principales retos y ajustes necesarios para la preparación de los próximos procesos electorales en la Ciudad de México.