Línea 2 del Metro CDMX: ¿Qué estaciones tendrán horario reducido por remodelación? (Cuartoscuro)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ha anunciado la integración de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, en el proyecto de remodelación integral, por lo que varias estaciones de esta línea tendrán un cambio en el horario de atención.

Adrián Ruvalcaba, director del Metro de la CDMX, anunció que se llevará a cabo la renovación de la red contra incendios, la cual incluye más de 38 kilómetros de tuberías y gabinetes antiguos, así como otras obras para atender fallas estructurales y aumentar la seguridad para los usuarios.





¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro tendrán horario reducido por remodelación?

De acuerdo con información emitida por el titular del transporte subterráneo, a partir del lunes 9 de febrero, las estaciones Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano tendrán una reducción en los horarios de atención debido a las remodelaciones estructurales y de seguridad.

Estas tres estaciones pertenecientes a la Línea 2 del Metro, que conecta Tasqueña con Cuatro Caminos, abrirán sus puertas de 05:00 a 22:00 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos permanecerán cerradas al público.

Como apoyo a los usuarios que utilicen dichas estaciones, el STC Metro ofrecerá unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).





Horario reducido en la Línea 2 del Metro: esto durará la modificación

De acuerdo con información oficial, la reducción en el horario de atención en las tres estaciones antes mencionadas aplicará desde febrero hasta mayo de 2026.

Es importante mencionar que, en esta primera fase de remodelación, el resto de las estaciones, incluidos los tramos Tasqueña–Xola y Pino Suárez–Cuatro Caminos, funcionarán con normalidad y en los horarios ordinarios de operación.