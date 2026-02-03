Magdalena Contreras incorpora 53 nuevas unidades para reforzar la seguridad

La alcaldía Magdalena Contreras incorporó 37 patrullas y 16 motocicletas al parque vehicular de la Policía Auxiliar del Sector 74 Polar, con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia, prevenir la violencia y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en la demarcación.

Las nuevas unidades fueron presentadas por el alcalde Fernando Mercado Guaida, acompañado por el director de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Edgar Castro, así como por mandos de la Policía Auxiliar.

Se informó que los vehículos realizarán recorridos permanentes en calles, colonias y zonas de mayor tránsito vecinal, como parte de una estrategia integral de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, esta entrega se suma a las unidades adquiridas el año pasado y forma parte de un plan conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, enfocado tanto en la atención de delitos como en la prevención de la violencia desde el territorio.

El alcalde señaló que la ampliación del parque vehicular permitirá fortalecer la vigilancia y la presencia policial en la demarcación, con el propósito de mejorar la seguridad de las y los habitantes.

En tanto, Saúl Rosas Servín, inspector jefe y director regional Zona 3, destacó que el respaldo de la alcaldía contribuirá a mejorar las labores de patrullaje y proximidad con la ciudadanía.

En el evento también participaron autoridades de la Policía Auxiliar, entre ellas Daniel Pedro Sumano Salazar, subdirector del Sector 74 Polar, y Pedro Martínez García, segundo comandante Polar 11.

La alcaldía recordó que la población cuenta con diversos canales directos de atención para reportes y emergencias, entre ellos Base Plata, la Policía de Proximidad, el número de emergencias 911 y los botones de seguridad instalados en postes de videovigilancia, con el fin de facilitar la solicitud de apoyo inmediato.