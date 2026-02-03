Rehabilitan deportivo Peñoles en la alcaldía Cuauhtémoc con inversión de más de 3 mdp

La alcaldía Cuauhtémoc entregó la rehabilitación del Deportivo Peñoles, ubicado en la colonia Valle Gómez, tras una intervención integral que beneficiará a entre 12 mil y 15 mil personas, tanto de la demarcación como de alcaldías colindantes.

De acuerdo con información oficial, los trabajos fueron realizados por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano e incluyeron el desmantelamiento y sustitución total del piso de duela, la rehabilitación de la techumbre para atender filtraciones, la instalación de 960 metros cuadrados de cubierta acanalada y traslúcida, la nivelación del área de cancha, así como la colocación de 238 metros cuadrados de nueva duela de encino americano.

Además, se llevaron a cabo labores de barnizado, pintura en muros y señalización deportiva en la cancha de basquetbol.

La inversión total ascendió a 3 millones 160 mil 755.23 pesos, con el objetivo de recuperar un espacio que se encontraba en condiciones de deterioro y devolverlo a la comunidad como un área apta para la práctica deportiva y la convivencia.

Durante el acto de entrega, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que la rehabilitación del Deportivo Peñoles forma parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos en la demarcación, orientada a mejorar las condiciones de infraestructura deportiva y fortalecer el tejido social en las colonias de la alcaldía.

Las autoridades indicaron que esta obra se integra a un conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la creación y recuperación de espacios seguros y funcionales para actividades recreativas y deportivas en las 33 colonias que conforman la alcaldía Cuauhtémoc.