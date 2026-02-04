Semovi autoriza uso temporal de líneas de captura pagadas en 2025

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que, conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se autorizó de manera extraordinaria el uso de líneas de captura pagadas durante el ejercicio fiscal 2025 para la realización de trámites de control vehicular y expedición de licencias de conducir durante los primeros 55 días de 2026.

De acuerdo con la resolución, a partir de la fecha de publicación y hasta el 31 de marzo de este año, las áreas de Atención Ciudadana de la dependencia atenderán a las personas que hayan efectuado el pago de derechos en 2025, con el fin de que puedan concluir los trámites correspondientes sin necesidad de generar un nuevo pago.

La dependencia precisó que este beneficio aplica únicamente dentro del plazo establecido y advirtió que quienes no soliciten la aplicación de esta medida durante el periodo señalado perderán el derecho a utilizar dichas líneas de captura.

La resolución completa puede consultarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, disponible en el enlace oficial proporcionado por la Semovi.