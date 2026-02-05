Retiran 23 vehículos abandonados en operativo de chatarrización en Agrícola Oriental

Parte de una estrategia permanente para liberar espacios públicos, mejorar la movilidad y reducir riesgos para la seguridad y la salud

Un operativo de chatarrización realizado en distintos puntos de la colonia Agrícola Oriental permitió el retiro de 23 vehículos en estado de abandono de la vía pública, como parte de las acciones para liberar espacios, mejorar la movilidad y reducir riesgos para la seguridad y la salud de la población.

La intervención fue coordinada por la alcaldía Iztacalco, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Tránsito. Las autoridades señalaron que las unidades retiradas permanecían estacionadas de manera prolongada, algunas en condiciones deterioradas, lo que representaba posibles focos de infección, obstrucciones a la circulación y puntos vulnerables para actividades delictivas.

De acuerdo con información oficial, estas acciones se enmarcan en una estrategia permanente de recuperación del espacio público. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se realizaron 32 arrastres con grúas asignadas a la Subdirección de Prevención del Delito, 143 arrastres con grúas de la SSC, además de retiros diarios en diferentes colonias de la demarcación.

Durante ese mismo periodo se efectuaron 12 operativos de chatarrización, se contabilizaron 655 retiros voluntarios por parte de los propietarios y se emitieron mil 945 apercibimientos a dueños de vehículos abandonados. En los últimos tres meses de 2025, se sumaron 421 apercibimientos adicionales, de los cuales 363 derivaron en retiros voluntarios y 58 en remociones mediante dispositivos de chatarrización.

En enero de este año, tras la incorporación de nuevas grúas, se realizaron 150 apercibimientos más, que permitieron concretar 110 retiros voluntarios y 40 a través de operativos, lo que agilizó la liberación de espacios en la vía pública.

Las autoridades indicaron que los operativos se realizan con apoyo de la Policía Auxiliar, la SSC y la Subsecretaría de Tránsito, con el objetivo de mantener calles más seguras, ordenadas y con mayor fluidez vehicular, además de atender reportes vecinales relacionados con unidades en aparente estado de abandono.

En lo que va de la actual administración, se han retirado más de mil 400 vehículos de la vía pública, considerando tanto los operativos de chatarrización como los retiros voluntarios y los arrastres con grúa. La alcaldía informó que este tipo de acciones continuará de forma permanente en distintas colonias de Iztacalco.