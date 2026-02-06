Celebran asamblea de mujeres para incorporar perspectiva de género en el PGD

En el foro participaron diputadas locales, concejalas, empresarias, vecinas, feministas y la titular de la Alcaldía Azcapotzalco

El Congreso capitalino y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) llevaron a cabo la Primera Asamblea de Mujeres convocada para integrar la perspectiva de género en la construcción del Plan General de Desarrollo de la ciudad.

El encuentro reunió a decenas de ciudadanas que aportaron sus propuestas para construir una ciudad más segura e incluyente.

Las participantes compartieron sus preocupaciones y necesidades sobre el acceso al agua potable, vivienda digna, trabajo bien remunerado, el Sistema de Cuidados y programas sociales; así como sobre el fortalecimiento de instrumentos legislativos en materia de violencia vicaria y el empoderamiento de las mujeres.

Se trata del octavo foro realizado en las distintas demarcaciones para conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el proyecto del PGD, que regirá la capital del país en los próximos 20 años.

Durante la asamblea se discutió que las mujeres representan más del 50% de la población urbana, pero sus necesidades específicas han permanecido invisibles en la planificación territorial.

La perspectiva de género en el urbanismo busca incorporar temas como alumbrado público, transporte conectado con escuelas y centros de salud, rutas seguras y espacios públicos accesibles.

En su intervención, la diputada Brenda Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena, celebró la innovación de incluir la perspectiva de género en un proyecto tan ambicioso y esencial para las mujeres capitalinas.

Las legisladoras participantes coincidieron en la importancia de crear una ciudad cuidadora y donde se garantice que las niñas puedan caminar seguras. Además, aseguraron que el Plan General de Desarrollo busca construir una ciudad donde las mujeres puedan habitar seguras, felices y tener una vida digna.

La jornada concluyó con la recopilación de propuestas ciudadanas para el documento rector que guiará el desarrollo de la ciudad durante los próximos años, garantizando que la voz de las mujeres sea escuchada en las decisiones que dan forma al territorio.