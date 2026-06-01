Metrópoli

Participaron más de 14 mil trabajadores del sector médico en jornadas que se llevaron a cabo en toda la entidad

Gobierno del Edomex atendió 2.9 millones de personas durante la Semana Nacional de Salud

Por Giovanna Morales Gómez
Semana Nacional de Salud Edomex

El gobierno del Estado de México indicó que superó la meta de atención prevista durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026, al atender a 2 millones 946 mil personas con medicina preventiva, vacunación, nutrición, salud reproductiva y prevención de enfermedades.

Las autoridades estatales informaron que la entidad rebasó la meta establecida de 2.6 millones de personas beneficiadas, gracias al trabajo coordinado de instituciones federales, estatales y municipales del sector salud, que acercaron servicios médicos y actividades preventivas a comunidades en toda la entidad.

Entre las acciones realizadas destacan la vacunación, la prevención de accidentes, promoción de la lactancia materna, prevención del dengue, orientación en salud reproductiva y diversas actividades enfocadas en el sistema preventivo.

La secretaria de Salud Estatal, Celina Castañeda de la Lanza, resaltó que con las acciones implementadas acercaron los servicios médicos a las zonas más alejadas de la entidad para garantizar una atención oportuna y cercana a la población.

“La visión en el campo de la salud ha avanzado; por un lado, tenemos la visión sanitaria donde las instituciones, el estado, tienen la obligación de acercar los servicios, de cuidar el estado de salud, pero más el de enfermedad; por otro lado, una visión social, que es el autocuidado, el adoptar estilos de vida saludables”, declaró Castañeda de la Lanza.

Por último, la titular de Salud Estatal dio a conocer que durante estas jornadas participaron más de 14 mil trabajadores: 4 mil 549 médicos, 5 mil 840 enfermeras, mil 286 integrantes del personal de salud en servicio social, 2 mil 112 de personal técnico, 888 técnicos de atención primaria y 262 promotores de la salud.

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