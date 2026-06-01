Home Office en temporada de lluvias: así funcionará la iniciativa aprobada en la CDMX

Temporada de lluvias en CDMX Congreso de la CDMX aprueba iniciativa para permitir 'home office' en temporada de lluvias (CUARTOSCURO)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa de reforma laboral que busca que los trabajadores de la capital puedan realizar sus labores desde casa implementando el home office durante la temporada de lluvias intensas o contingencias climáticas.

Cabe mencionar que se tomó en cuenta lo de las complicaciones debido a las inundaciones que han afectado al transporte público ocurridas en los últimos meses en la CDMX.

Bajo la aprobación de las y los diputados capitalinos, tras la modificación del dictamen sobre los artículos 57 y 68 Bis de esta ley, por ende será enviado por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a la Cámara de Diputados federal para que continúe su proceso legislativo, según informó el órgano legislativo a través de un comunicado.

Las razones detrás de la iniciativa del home office por las afectaciones de la lluvia en cdmx

Al defender la propuesta, Leonor Gómez, diputada de Morena, recordó que durante 2025 ocurrieron lluvias intensas en la capital, por lo que calificó como “un acto de profunda insensibilidad” exigir a los trabajadores su presencia obligatoria en las oficinas bajo esas condiciones, las cuales no permiten a los trabajadores llegar a tiempo o incluso poner en peligro sus vidas.

La iniciativa respecto a las precipitaciones torrenciales provoca alteraciones importantes en la infraestructura urbana y el transporte público de la Ciudad de México. Es importante permitir más flexibilidad en la asistencia y para proteger a los trabajadores sin detener sus jornadas laborales.

El objetivo central es establecer que en los trabajos tengan la obligación de permitir el home office cuando se presenten precipitaciones atípicas o emergencias ambientales, con el fin de garantizar la seguridad de los empleados y evitar los riesgos asociados al colapso vial y los traslados en la ciudad.

Las complicaciones y riesgos de traslado que enfrentan los trabajadores en temporada de lluvias

Muchos de los empleados necesitan trabajar y cumplir con sus jornadas laborales; estar bajo la lluvia no les conviene en lo absoluto, pues cabe destacar que las lluvias intensas ocasionan los cierres viales e interrupciones del transporte público ocasionados por los encharcamientos, con esto, la única opción para poder seguir trabajando es home office.