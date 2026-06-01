Aprueban reconocer y salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

Todas las bancadas avalaron el dictamen

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un dictamen para reconocer y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de la capital; con dicha aprobación, el mariachi, la charrería, además de otras tradiciones como el Día de Muertos y hasta la gastronomía local quedarán plasmadas en la Constitución Política capitalina.

La iniciativa incorpora en la Carta Magna local el reconocimiento expreso del patrimonio cultural inmaterial inscrito en la lista representativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

“Hoy es un día histórico para la Ciudad de México. Hoy presentamos un dictamen que abraza, que reconoce y que fortalece nuestra cultura, pero también nuestras tradiciones”, comentó el legislador morenista Pedro Haces Lago, quien presentó la propuesta.

Al fundamentar el dictamen de reformas al Artículo 18 de la Constitución Política local, explicó que el objetivo de su propuesta es preservar, fortalecer y garantizar la transmisión de tradiciones, saberes y expresiones culturales que forman parte de la identidad de los pueblos, barrios originarios y comunidades de la capital del país.

Detalló que con esta aprobación, quedará establecido que las comunidades portadoras participen realmente en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, bajo principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género, porque es necesario reconocer el papel fundamental de las mujeres en la conservación de la memoria y las tradiciones culturales.

“Esta reforma establece algo fundamental: que las comunidades portadoras participen de manera real y efectiva, y que esa participación se haga con igualdad sustantiva y perspectiva de género”, dijo.

Durante la presentación y votación del dictamen, estuvieron presentes representantes de organizaciones de mariachis, asociaciones de charros y escaramuzas; del sector restaurantero y de los pueblos originarios y comunidades de San Andrés Mixquic, quienes respaldaron esta iniciativa que busca preservar las tradiciones culturales de la Ciudad de México.

Tras la votación, un grupo de mariachis interpretó un par de melodías para festejar la aprobación de la iniciativa de reformas a la Carta Magna capitalina, en materia de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Ante medios de comunicación, el diputado Pedro Haces Lago destacó la importancia de proteger las expresiones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México, y sostuvo que preservar estas tradiciones significa fortalecer la identidad y la memoria de las comunidades.

“Salvaguardar nuestro patrimonio es defender lo que somos. Es garantizar que las nuevas generaciones sepan de dónde vienen. Es fortalecer la identidad comunitaria y el orgullo nacional. Por nuestras tradiciones; por la charrería; por el mariachi; por el Día de Muertos, la gastronomía, y por todas esas expresiones que hacen de México una nación única y rica en el mundo”, concluyó.