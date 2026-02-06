Colectivo de búsqueda marcha en CDMX por tres trabajadores desaparecidos en 2019

A más de seis años de la desaparición de Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez, los integrantes del Colectivo Hasta Encontrarles marcharon desde la estación del Metrobús Instituto Politécnico Nacional hasta Riobamba para exigir avances en el caso y mantener viva la búsqueda.

Al llegar a la estación Riobamba, las y los manifestantes intervinieron las instalaciones y el espacio público con la pega de fichas de búsqueda, no solo de los tres hombres, sino también de otras personas desaparecidas. Debido a la protesta realizada en el exterior de la estación, el servicio fue suspendido de manera temporal en ese punto de la Línea 6 del Metrobús.

Desaparecidos

Los tres hombres desaparecieron el 29 de noviembre de 2019, luego de salir de trabajar en un restaurante Sanborns ubicado en la zona de Lindavista. De acuerdo con cámaras de seguridad de una pizzería cercana, fueron vistos por última vez afuera de la estación Riobamba.

Familiares de Ángel Ramírez señalaron que no existen avances en la investigación y que las personas imputadas en el caso continúan sin declarar. Asimismo, denunciaron que la carpeta de investigación se encuentra extrajudicializada desde hace dos años ante la falta de diligencias, pese a que afirman se han encontrado evidencias de desaparición forzada.

También acusaron que la empresa comercial para la que trabajaban no les ha brindado ningún tipo de apoyo desde que ocurrió la desaparición.

La movilización se realizó como un acto de memoria y exigencia de justicia, reiterando el llamado a las autoridades para acelerar las investigaciones y garantizar la localización de los tres trabajadores.