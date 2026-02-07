Vacunación contra el sarampión en CDMX: dónde, cuándo y qué para la aplicación en los módulos del transporte público Vacunación contra el sarampión en CDMX: dónde, cuándo y qué para la aplicación en los módulos del transporte público

La Ciudad de México se encuentra en medio de una campaña especial de vacunación contra el sarampión, impulsada por el gobierno capitalino ante un aumento de casos confirmados en distintos estados del país, incluidos algunos registrados en la capital.

Las autoridades han enfatizado que este operativo gratuito está diseñado para detener la propagación del virus y proteger a los capitalinos, especialmente a quienes aún no completan su esquema de vacunación o no recuerdan si lo hicieron.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria. Sus síntomas pueden iniciar con fiebre elevada, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción característica que se extiende por todo el cuerpo.

Cómo y dónde puedes vacunarte en CDMX

Las autoridades capitalinas y de salud han instalado módulos de vacunación en puntos clave de transporte público para facilitar que más personas accedan a la vacuna sin interrumpir su rutina diaria.

Tlalpan

Metrobús Línea 1 en estaciones:

Caminero

Santa Úrsula

Ayuntamiento

Corregidora

Villa Olímpica

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas

Gustavo A. Madero

Metrobús Línea 1, 3 y 7 en Indios Verdes

Del 3 al 6 de febrero

Metrobús Línea 1, 3 y 6 en 18 de Marzo

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Metrobús Línea 1 y 3 en Circuito

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Otras estaciones

Tren ligero Xochimilco

Cablebús Línea 1

Indios Verdes a Cuautepec

Mexicable Línea 2 en Indios Verdes

Mexibús Línea 4 en Indios Verdes

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informa diariamente dónde se ubicarán sus módulos de vacunación.

¿Quiénes deberían aprovechar esta campaña?

La vacunación busca llegar a:

Personas de 10 a 49 años que no tengan el esquema completo o no recuerden si lo recibieron

que no tengan el esquema completo o no recuerden si lo recibieron Niños y niñas menores de edad que requieran iniciar o completar sus dosis según la cartilla nacional de vacunación

La vacuna es gratuita y se aplica sin necesidad de cita previa, tanto en módulos temporales como en centros de salud, unidades del IMSS, ISSSTE y Bienestar en toda la CDMX.

¿Qué debes hacer si no sabes si estás vacunado?

Si no estás seguro de tu esquema, lo más recomendable es acudir a uno de los módulos o centros de salud disponibles y solicitar orientación. Llevar tu cartilla nacional de vacunación puede ayudar al personal sanitario a verificar y completar las dosis faltantes.

Además, las autoridades han señalado que se explorará el funcionamiento de módulos con horarios extendidos o nocturnos en las próximas semanas para facilitar la asistencia de quienes trabajan o estudian en horarios vespertinos.