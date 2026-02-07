Vacunación contra el sarampión en CDMX: dónde, cuándo y qué para la aplicación en los módulos del transporte público

La Ciudad de México se encuentra en medio de una campaña especial de vacunación contra el sarampión, impulsada por el gobierno capitalino ante un aumento de casos confirmados en distintos estados del país, incluidos algunos registrados en la capital.
Las autoridades han enfatizado que este operativo gratuito está diseñado para detener la propagación del virus y proteger a los capitalinos, especialmente a quienes aún no completan su esquema de vacunación o no recuerdan si lo hicieron.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía respiratoria. Sus síntomas pueden iniciar con fiebre elevada, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis y una erupción característica que se extiende por todo el cuerpo.
Cómo y dónde puedes vacunarte en CDMX
Las autoridades capitalinas y de salud han instalado módulos de vacunación en puntos clave de transporte público para facilitar que más personas accedan a la vacuna sin interrumpir su rutina diaria.
Tlalpan
Metrobús Línea 1 en estaciones:
- Caminero
- Santa Úrsula
- Ayuntamiento
- Corregidora
- Villa Olímpica
De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas
Gustavo A. Madero
- Metrobús Línea 1, 3 y 7 en Indios Verdes
Del 3 al 6 de febrero
- Metrobús Línea 1, 3 y 6 en 18 de Marzo
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
- Metrobús Línea 1 y 3 en Circuito
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Otras estaciones
Tren ligero Xochimilco
- Cablebús Línea 1
- Indios Verdes a Cuautepec
- Mexicable Línea 2 en Indios Verdes
- Mexibús Línea 4 en Indios Verdes
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Por su parte, el Metro de la Ciudad de México informa diariamente dónde se ubicarán sus módulos de vacunación.
¿Quiénes deberían aprovechar esta campaña?
La vacunación busca llegar a:
- Personas de 10 a 49 años que no tengan el esquema completo o no recuerden si lo recibieron
- Niños y niñas menores de edad que requieran iniciar o completar sus dosis según la cartilla nacional de vacunación
La vacuna es gratuita y se aplica sin necesidad de cita previa, tanto en módulos temporales como en centros de salud, unidades del IMSS, ISSSTE y Bienestar en toda la CDMX.
¿Qué debes hacer si no sabes si estás vacunado?
Si no estás seguro de tu esquema, lo más recomendable es acudir a uno de los módulos o centros de salud disponibles y solicitar orientación. Llevar tu cartilla nacional de vacunación puede ayudar al personal sanitario a verificar y completar las dosis faltantes.
Además, las autoridades han señalado que se explorará el funcionamiento de módulos con horarios extendidos o nocturnos en las próximas semanas para facilitar la asistencia de quienes trabajan o estudian en horarios vespertinos.