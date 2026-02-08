Renuevan Parque Felipe Ángeles y colonias aledañas en jornada de mantenimiento en VC

Renuevan Parque Felipe Ángeles y colonias aledañas en jornada de mantenimiento en Venustiano Carranza

La alcaldía Venustiano Carranza realizó una jornada de mantenimiento urbano en el Parque Felipe Ángeles y en las colonias Valle Gómez, Popular Rastro y Nicolás Bravo, como parte de las acciones permanentes de conservación de espacios públicos en la demarcación.

Durante los trabajos, en los que participaron más de mil trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de la alcaldía, se llevaron a cabo labores de limpieza, balizamiento, pintura, poda de árboles y arbustos, así como reparación de luminarias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y fortalecer las condiciones de seguridad y funcionalidad en la zona.

De acuerdo con la alcaldía, como resultado de la jornada se retiraron 16 toneladas de residuos sólidos, tanto del parque como de las calles aledañas, lo que permitió liberar áreas verdes, andadores y vialidades que presentaban acumulación de basura.

Las acciones se concentraron en la rehabilitación del Parque Felipe Ángeles, uno de los espacios recreativos más utilizados por vecinos de la zona, así como en calles y espacios comunes de las colonias Valle Gómez, Popular Rastro y Nicolás Bravo, donde se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Se realizó el balizamiento de banquetas y cruces peatonales, la pintura de guarniciones y mobiliario urbano, la poda controlada de vegetación y la reparación de luminarias, con el fin de mejorar la visibilidad nocturna y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Autoridades locales señalaron que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de rescate y mantenimiento de espacios públicos, orientado a preservar entornos limpios, seguros y adecuados para la convivencia comunitaria.

Durante el recorrido, la alcaldesa Evelyn Parra supervisó los trabajos y sostuvo encuentros con vecinas y vecinos de la zona, quienes plantearon diversas solicitudes relacionadas con servicios urbanos, seguridad y mejoramiento de espacios comunes.

La alcaldía informó que este tipo de jornadas se realizan de manera periódica en distintas colonias de la demarcación, como parte de una estrategia para atender rezagos en infraestructura urbana y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Vecinos de las colonias beneficiadas señalaron que las labores de limpieza y rehabilitación contribuyen a mejorar las condiciones de los espacios públicos y facilitar su uso cotidiano, especialmente en parques y áreas de recreación.