Continúa Semana Estatal de Vacunación en Naucalpan con seis puntos de atención gratuitos

En continuidad a las instrucciones de la Secretaría de Salud del Estado de México, encabezada por la doctora Macarena Montoya Olvera, este lunes 9 de febrero continuará la Semana Estatal de Vacunación en el municipio de Naucalpan, con el objetivo de proteger la salud de la población y reforzar los esquemas de vacunación en niñas, niños, jóvenes y adultos.

A través de la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, se informó que se instalarán seis puntos de vacunación en distintas colonias y espacios de alta afluencia, para que las y los habitantes puedan acudir al módulo más cercano a su domicilio. Las vacunas se aplicarán de manera totalmente gratuita, como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno del Estado de México.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la ciudadanía para revisar si cuentan con su esquema de vacunación completo y, en caso de no tenerlo o no recordar su antecedente vacunal, acudir a alguno de los puntos habilitados. Para recibir la atención, se recomienda llevar la CURP o la Cartilla Nacional de Vacunación.

Los puntos de vacunación que estarán en funcionamiento este lunes son: el COPACI Olivos 14, en San Juan Totoltepec; el Barrio Gora, kilómetro 17, en San Francisco Chimalpa; el Tianguis Mazapil, en la colonia San José de los Leones; el Mercado Municipal de San Bartolo, en Naucalpan Centro; la calle Ricardo Delgado número 15, así como el Mexipuerto “Cuatro Caminos” Toreo. Los horarios de atención serán de 09:00 a 13:00 horas, con excepción del módulo del Mexipuerto, que atenderá hasta las 14:00 horas.

En el caso de niñas y niños menores de cinco años, el personal de salud se enfocará en completar su esquema básico de vacunación, con el fin de prevenir enfermedades que pueden afectar su desarrollo y bienestar.

Para la población adulta, se aplicará la vacuna Doble Viral contra Sarampión y Rubéola a personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con registro de vacunación o no recuerden haberla recibido. También se estará aplicando el toxoide tetánico, importante para prevenir infecciones graves.

Asimismo, se ofrecerán vacunas contra neumococo para adultos mayores de 60 años y más, así como dosis contra influenza, COVID-19 y hepatitis B, enfermedades que representan un mayor riesgo para personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Las autoridades de salud destacaron que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y evitar complicacions graves, por lo que insistieron en la importancia de participar en estas jornadas.