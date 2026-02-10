Capturan a Gaby “N”, enfermera que destrozó a motociclista en Iztapalapa

Detenida Gaby "N". (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Gaby “N”, mujer que atropelló a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa y que arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro.

Las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra esta mujer por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, como resultado del avance en la investigación iniciada por el hecho vial ocurrido el tres de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO). Esta presunta criminal fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

